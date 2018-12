Fondo: Brocard trionfa in Val Formazza nelle gare in tecnica libera

Paolo Fanton ed Elisa Brocard sono i vincitori delle gare Fis in tecnica libera nella categoria Seniores disputate in Val Formazza. Il 27enne del Centro Sportivo Carabinieri ha preceduto di soli 2"8 Stefan Zelger nella 15 km maschile, mentre al terzo posto si è classificato il giovane Simone Dapra, primo Under 23 in classifica, che conquista il secondo podio consecutivo dopo quello nella gara in tecnica classica disputata sabato sulla stessa distanza. Fuori dai primi tre Stefano Gardener, che aveva vinto ventiquattro ore prima.



Elisa Brocard, che fa parte della squadra A, porta a casa un bel successo nella 10 km femminile in tecnica libera dopo il quinto posto in tecnica classica. Seconda, a soli 2"3, Ilaria Debertolis, mentre Sara Pellegrini arriva ancora terza. Nella categoria juniores, si impone Leonardo De Biasi che si prende così la rivincita sull'austriaco Mika Vermeulen che l'aveva battuto il giorno prima.



Ordine d'arrivo 15 km TL maschile FIS Riale di Formazza (ITA)

1 FANTON Paolo 1991 ITA 38:25.2

2 ZELGER Stefan 1995 ITA 38:28.0 +2.8

3 DAPRA Simone 1997 ITA 38:39.5 +14.3

4 GARDENER Stefano 1990 ITA 38:44.6 +19.4

5 CORADAZZI Martin 1998 ITA 39:03.5 +38.3

6 NIZZI Enrico 1990 ITA 39:06.7 +41.5

7 VENTURA Paolo 1996 ITA 39:11.7 +46.5

8 ABRAM Mikael 1996 ITA 39:32.8 +1:07.6

9 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 39:33.2 +1:08.0

10 PEROTTI Manuel 1994 ITA 39:47.6 +1:22.4

11 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 39:58.1 +1:32.9

12 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 40:07.4 +1:42.2

13 CASTELLI Nicola 1997 ITA 40:35.1 +2:09.9

14 DELLAGIACOMA Tommaso 1996 ITA 40:39.6 +2:14.4

15 SERRA Daniele 1996 ITA 40:45.5 +2:20.3

16 CAPPELLO Florian 1996 ITA 40:48.8 +2:23.6

17 MULLER Claudio 1992 ITA 40:53.4 +2:28.2

18 PERRON Jean-luc 1997 ITA 41:03.3 +2:38.1

19 CAOLA Giovanni 1998 ITA 41:33.3 +3:08.1

20 BONACORSI Davide 1996 ITA 42:31.9 +4:06.7

21 MATLI Michele 1998 ITA 45:10.2 +6:45.0

22 AGRADI Furio 1997 ITA 48:33.1 +10:07.9



Ordine d'arrivo 10 km TL femminile FIS Riale di Formazza (ITA)

1 BROCARD Elisa 1984 ITA 27:05.4

2 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 27:07.7 +2.3

3 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 27:18.7 +13.3

4 GANZ Caterina 1995 ITA 27:43.1 +37.7

5 COMARELLA Anna 1997 ITA 27:49.1 +43.7

6 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 28:17.8 +1:12.4

7 DE ZOLT PONTE Chiara 1998 ITA 28:48.1 +1:42.7

8 FRANCHI Francesca 1997 ITA 28:50.4 +1:45.0

9 BELLINI Martina 1998 ITA 29:15.6 +2:10.2

10 PITTIN Cristina 1998 ITA 29:42.8 +2:37.4

11 DEFRANCESCO Ilenia 1996 ITA 29:47.6 +2:42.2

12 DI CENTA Martina 2000 ITA 30:36.8 +3:31.4

13 CENTAMORI Lara 2001 ITA 32:13.4 +5:08.0

14 NTANOU Maria 1990 GRE 33:34.9 +6:29.5



Ordine d'arrivo 10 km TL maschile FIS junior Riale di Formazza (ITA)

1 DE BIASI Leonardo 1999 ITA 25:19.1

2 VERMEULEN Mika 1999 AUT 25:36.5 +17.4

3 GALBIATI Enrico 2001 ITA 27:01.4 +1:42.3

4 POLI Fabrizio 2000 ITA 27:04.3 +1:45.2

5 BALMETTI Mauro 2002 ITA 27:11.8 +1:52.7

6 BONACORSI Mirco 2001 ITA 27:27.4 +2:08.3

7 KOSTNER Aaron 1999 ITA 27:31.1 +2:12.0

8 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 27:40.6 +2:21.5

9 TOGNETTI Alberto 2001 ITA 27:59.8 +2:40.7

10 GNUVA Francesco 2002 ITA 29:27.2 +4:08.1

11 GAGLIA Andrea 2001 ITA 30:19.1 +5:00.0