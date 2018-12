Fondo: Bolshunov re a Ruka, la 15 km TC è sua, De Fabiani 15simo

Re nella sprint, re nella 15 km. Alexander Bolshunov mette a segno la doppietta nel primo fine settimana di Coppa del mondo dedicato alla tecnica classica nella località finlandese di Ruka, dominando la scena con il tempo di 29'49"0. Il ventunenne russo ha mostrato un'impressionante prova di superiorità, il suo successo (quarto della serie) non è mai stato in dubbio, tanto che il norvegese Emil Iversen, secondo al traguardo, ha incassato 19"5 e lo svedese Calle Halfvarsson (terzo) ben 21"2. Fuori dal podio l'altro norvegese Martin Sundby, che ha preceduto i russi Andrey Larkhov e Maxim Vylegzhanin.



Positivo il comportamento della squadra azzurra, che mette quattro dei cinque iscritti a punti. Francesco De Fabiani è partito molto forte, poi ha avuito un leggero calo a metà percorso, per poi riprendersi sul finire, cogliendo un prezioso quindicesimo posto a 1' esatto. Gara in risalita anche per Dietmar Noeckler, venticinquesimo a 1'33", appena davanti a Maicol Rastelli, ventiseiesimo a 1'34". Un punto anche per Federico Pellegrino, trentesimo a 1'44", mentre Giandomenico Salvadori deve ancora smaltire i carichi di lavoro della preparazione ed è 56simo a 2'47". La classifica generale vede Bolshunov a punteggio pieno con 200 punti davanti a Iversen con 130 e Klaebo con 109 Il prossimo appuntamento del circuito è fissato a Lillehammer da venerdì 30 a domenica 2 dicembre: in programma una sprint a tecnica libera, una 10 km a tecnica libera e una 10 km a tecnica classica.



Ordine d'arrivo 15 km TC maschile Ruka (Fin):

1 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 36:17.8

2 IVERSEN Emil 1991 NOR 36:37.3 +19.5

3 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 36:39.0 +21.2

4 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 36:48.9 +31.1

5 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:52.1 +34.3

6 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 37:00.0 +42.2

7 NISKANEN Iivo 1992 FIN 37:01.4 +43.6

8 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 37:03.2 +45.4

9 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 37:05.4 +47.6

10 TOENSETH Didrik 1991 NOR 37:08.4 +50.6

11 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 37:13.6 +55.8

12 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 37:13.7 +55.9

13 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS 37:13.8 +56.0

14 ROETHE Sjur 1988 NOR 37:17.4 +59.6

15 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 37:18.0 +1:00.2

16 SEMIKOV Ilia 1993 RUS 37:20.4 +1:02.6

17 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 37:22.9 +1:05.1

18 BING Thomas 1990 GER 37:24.6 +1:06.8

19 THORN Viktor 1996 SWE 37:26.4 +1:08.6

20 BRUGGER Janosch 1997 GER 37:27.8 +1:10.0

21 BOEGL Lucas 1990 GER 37:30.9 +1:13.1

22 HARVEY Alex 1988 CAN 37:31.7 +1:13.9 27.15

23 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 37:39.4 +1:21.6

24 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 37:47.4 +1:29.6

25 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 37:51.4 +1:33.6

26 RASTELLI Maicol 1991 ITA 37:52.4 +1:34.6

27 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 37:55.1 +1:37.3

28 OJANSIVU Antti 1993 FIN 37:57.1 +1:39.3

29 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 37:57.8 +1:40.0

30 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 38:02.2 +1:44.4



56 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 39:04.9 +2:47.1