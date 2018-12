Hockey ghiaccio: Un fine settimana di soddisfazioni per i Gladiators

Under 17, Campionato nazionale, Patinoire di Aosta, Sabato 24 novembre 2018, ore 11.30

HC Aosta Gladiators – HC Valpellice Bulldogs 3-2 SO (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0)

HC Aosta Gladiators: Simone Comiotto, Alessandro Birtig, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Alessandro Minniti, Daniele Doriguzzi, Tommaso Rossi, Giovanni Pais Becher, Davide Gerbi, Nicolò Borio, Edoardo Tappella, David Cicchetti, Edoardo Bido, Roberto Biccu, Paolo Gisonna, Kevin Paillex. Coach: Luca Giovinazzo / Davide Baraldi.

Marcatori: Edoardo Bido (2).

Inizia con una prova di carattere la fase 2 della Regular season per i ragazzi di Giovinazzo. Nel terzo drittel, recuperano lo svantaggio di un goal sui piemontesi e, però, non riescono a compiere il passo decisivo: la sirena finale suona quindi sul 2-2. L'overtime si conclude a reti inviolate e, a quel punto, si va ai rigori. Serve la serie intera per decretare un vincitore e, grazie al goal di David Cicchetti, sono i Gladiators. Ad Aosta arrivano quindi due punti, che rendono i nostri secondi dietro l'Appiano, a punteggio pieno (le altre due squadre del girone B sono, appunto, il Valpellice ed il Real Torino). Sabato prossimo, 1 dicembre, si continua con il Val Pusteria. Orario ancora da definire, ma emozioni garantite.



Under 13, Attività Piemonte/Lombardia/VdA, Aosta, Sabato 24 novembre 2018, ore 18.30

HC Aosta Gladiators – HC Varese 1977 6-2 (2-0, 3-1, 1-1)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Luca Sammartino, Enrico Berti, Matteo Giacometto, Luca Reale, Lorenzo Lamberti, Simone Cosentino, Alessandro De Santi, Federico Marangoni, Mattia Lenta, Loris Mattioli, Luca Cirina, Leonardo Noe Scarpa, Rocco Demoro, Edoardo Muraro, Matteo Mazzocchi, Johann Menegatti, Giorgio Blanchet, Marco Cosentino. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Loris Mattioli (3), Matteo Giacometto (2), Alessandro De Santi.

Un vantaggio acquisito nel primo tempo (due reti), consolidato nel secondo (altre tre) e mantenuto nel terzo drittel (una), quello dei Gladiators U13 contro il Varese. Un esito finale, il 6-2, che offre tre punti, mantenendo i nostri nella zona di vetta della classifica: in testa ci sono tre squadre a quindici punti (assieme ai valdostani, Como e Bulls). I Gladiators hanno però disputato un incontro in meno delle altre due e questo dà la dimensione della loro progressione incessante in questa categoria. Il prossimo appuntamento, sabato 1 dicembre, sarà decisivo: i ragazzi di coach Giovinazzo scenderanno a Como per una sfida che vale il primo posto. Parola d'ordine, vietato sbagliare.

Under 15, Attività Piemonte/Lombardia/VdA, Torino, Domenica 25 novembre 2018, ore 15

Real Torino – HC Aosta Gladiators 6-3 (3-1, 1-1, 2-1)

HC Aosta Gladiators: Benjamin Jordaney, Simone Comiotto, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Alessandro Cesare De Santi, Mattia Lenta, Giovanni Pais Becher, Julien Diemoz, Gabriel Dino Montini, Nicolò Borio, Edoardo Muraro, Matteo Mazzocchi, Mattia Agazzini, Marco Cosentino, Brendon Dedja. Coach: Comiotto / Lorenzo Olivo.

Marcatori: Federico Gisonna (2), Alessandro Frescura.

Finiti sotto per 3-1 nel primo drittel, i ragazzi della U15 ci hanno creduto fino alla fine, riuscendo anche a “riaprire” momentaneamente la sfida nel terzo drittel, portandosi sul momentaneo 4-3. I piemontesi, però, non hanno ceduto di un millimetro e lo score finale, 6-3, ha sorriso loro. Una sconfitta che brucia, anche perché la statistica tiri dice 34 per i Gladiators a 28 degli avversari. A digiuno di punti, quest'oggi, i valdostani sono ora secondi nella classifica del girone, a sedici punti. Conduce proprio il Real, con diciotto (ma una gara disputata in meno). La chance di riscatto, e di incremento del bottino, arriverà tra pochi giorni: mercoledì, 28 novembre, i Gladiatori saranno in trasferta a Torre Pellice, per rifarsi di una domenica no.

Under 11, Triangolare di categoria, Aosta, Domenica 25 novembre 2018

HC Aosta Gladiators – Hockey Como 5-0

HC Aosta Gladiators – Real Torino 5-0

HC Aosta Gladiators: David Cout, Federico Boscolo, Enrico Berti, Daniel De Martino, Didier Tacchella, Luca Tappella, Andrea Giacomezzo, Samuele Giovinazzo, Simone Giuliani, Samuel Picco, Giulio Pititto, Federico Sinigaglia, Stefano Terranova. Coach: Davide Picco.

Doveva trattarsi di un quadrangolare, ma l'assenza all'ultimo di una squadra ha trasformato la domenica in una sfida a tre e se ne è approfittato per giocare a tutto campo. Tutta esperienza in più, per i “piccoli”, che hanno dimostrato di non essere affatto spaesati dalla novità. Anzi, la doppia vittoria per 5-0, sia contro Como, sia contro Torino, dice quanto abbiano chiaro l'hockey e quanto non vedano l'ora di lanciarsi in sfide con campo e regole “dei grandi”. Il momento verrà, piccoli Gladiatori, statene certi. Intanto, continuate così