Ippica: Giulia Meggiolaro e Aurora Paola Bringhen brillano nel fine settimana

Il SIV (Sport Ippici Valdostani) è stato impegnato presso il C.I. Horsebridge di None (Torino). Giornate sfortunate per l’amazzone Chérie Maquignaz Delphi che su Bacchus è stata eliminata nella F70 sabato e domenica mentre ha raccolto un 15° posto in F80 sabato.

Bene Giulia Meggiolaro con un 1° posto ex aequo in L70 di precisione sabato risultato poi bissato domenica. Carlotta Tescari su Echo S è stata eliminata in L70 sabato e domenica, mentre si è rifatta con il 1° posto ex aequo di domenica in LB80 in sella ad Amber Van Groevenhoeve.

Bene anche la giovane Aurora Paola Bringhen che ha ottenuto in LB80 sempre su Amber Van Groevenhoeve un 1° posto ex aequo domenica. Gilbert Chouquer è stato eliminato sabato in C115 in sella a Ready Cash Z, mentre Cassandra Bionaz su Ziranda H ha ottenuto un 12° in C115 e un bel 3° posto in C110 nella giornata di sabato. Buon 7° posto per Erik Perron in C115 in sella a Elite Van De Potaarde nella giornata di sabato. Infine 6° posto per Giada Palamà in B110 nella giornata di sabato in sella a Ultima De Sohan.

Il Circolo Ippico San Maurizio è stato invece impegnato presso il Circolo ippico Lombardo (MI) per il Trofeo indoor invernale. Sharon Payn in sella a Fuego ha partecipato nella C115 ottenendo un 5° posto sabato e un 9° posto domenica. Simone Rosso su Celter in B100 ha raccolto un 16° posto sabato e domenica nella B90 si è rifatto con un 4° posto. Nel dressage infine Michela Murdocco in sella a Cash Flow in F200 ed è arrivata all’ 8° posto.