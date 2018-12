Calcio a 5: Serie B, quarta vittoria di fila e terzo posto in classifica per l'Aosta 511

Non si ferma più l'Aosta 511 di calcio a 5, che chiude la settima giornata del campionato di serie B con la quarta vittoria in classifica e terzo piazzamento in classifica.

La formazione di Rodgrigo Rosa ha sconfitto il Bergamo per 4 a 3, match chiuso praticamente nella prima frazione con l'Aosta in vantaggio per 4 a 1 con rete di Mascherona, doppietta di Monteiro e quarto gol di Avallone. L'attacco dell'Aosta cala nel secondo tempo e così la difesa: il Bergamo ne approfitta ma non va oltre il recupero di due gol. Sabato prossimo sfida di alta classifica al Montfleury dove i rossoneri ospitano la capolista Saints Pagnano.

Formazione Aosta Calcio 511: Siqueira, Esposito, Page, Pettinari, Rosa, Bellafiore, Calli, Mascherona, Belmonte, Avallone, Monteiro.

Classifica: Saints Pagnano, Real Cornaredo 21 punti; Aosta, Elledì Carmagnola 13 punti; Pavia, Lecco, Videoton Crema 10 punti; Pgs Isola 7 punti; Rhibo Fossano, Savigliano 6 punti; Bergamo 5 punti; Domus Bresso 0 punti