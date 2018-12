A Francesca Canepa esempio di donna e sportiva Premio Panathlon club du Val d'Aoste

"A Francesca Canepa, mamma e atleta, esempio di straordinaria tenacia e passione, regina dell'UTMB 2018, prima donna italiana a vincere la "madre" di tutte le gare. Ballerina, pattinatrice, snowboarder, fondista e trailer: atleta a 360 gradi animata da quell'"animus pugnandi" che unito alle doti di concretezza, sacrificio e dedizione ne ha fatto una donna di caratura internazionale". E' la motivazione per la quale il Presidente del Panathlon club du Val d'Aoste, Elvio Quinson, ha premiato Francesca Canepa come Premio Panathlon 2018.

Il riconoscimento è stato realizzato dall'artista Ivo Chapel, autore anche dei precedenti premi. Una vita a rincorrere un sogno, passando attraverso momenti anche difficili. Francesca è esempio di tenacia e la conquista dell'UTMB 2018, prima e unica donna italiana ad aggiudicarsi una gara che è reputata l'"Olimpiade del trail".

E' stata una serata in cui la forte trailer si è confessata, ha raccontato le difficoltà superate in tanti anni di agonismo, le soddisfazioni per le vittorie e le sofferenze per certi passaggi della vita. E con lei anche il suo mentore e tecnico, Renato Jorioz, e la psicologa Federica Falcoz, a costituire un team vincente, che è ricco di successi tra i quali anche due Tor des Géants. (Foto di Max Altini e Alessandro Leonardi)