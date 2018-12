Calcio a 5: Stefano Pellegrino esonerato dal Bisceglie

Rottura improvvisa e con qualche strascico polemico, tra il giocatore valdostano di calcio a 5 Stefano Pellegrino e il Futsal Bisceglie, formazione pugliese impegnata nel campionato di serie A2.

Il giocatore, in prestito per un anno con diritto di riscatto dall'Aosta 511, è stato esonerato dopo sei partite e zero reti: la formazione del Bisceglie milita in fondo classifica e domenica scorsa, dopo pochi minuti di gioco, Pellegrino è stato richiamato in panchina. I pugliesi subiscono un gol e, seduto in panca, al giocatore valdostano è 'scappato' un sorriso.

La smorfia è stata interpretata come un gesto di scherno dal mister, Marco Sinigaglia e da alcuni giocatori. Il giorno dopo per Pellegrino è arrivato l'esonero, con brusca rottura di rapporti con la società.

Il rientro nelle fila dell'Aosta di qui a pochi giorni pare dunque scontato.