Tennis: Il Centro Federale VdA punta su crescita giovani e preparazione tecnici

Quest'anno l'organizzazione principale sarà basata sulla crescita dei migliori atleti delle Scuole Tennis Regionali nati dal 2011 fino al 2009 con 8 Raduni che termineranno a maggio e che andranno ad integrare la ricca attività di eventi e tornei a livello giovanile.

I Raduni Tecnici avranno come obiettivo quello del confronto fra Tecnici e fissare obiettivi comuni sia dal punto di vista tecnico che di programmazione ai tornei e di selezionare i migliori giovani per la Coppa delle Province. "Da fine maggio - spiega Fabio Paonessa, Maestro Nazionale alla guida del Centro Tecnico della Valle d'Aosta - dedichermo maggiori attenzioni ai nati nel 2007 e 2008 che si prepareranno per la Coppa delle Regioni".

Paonessa sarà coadiuvato per la parte Tecnica dalla Maestra Nazionale Nathalie Viérin e per i programmi di preparazione Atletica dalla Professoressa Monica Ostellino.

Dodici i giovani convocati per il primo appuntamento: Acquaviva Carolina, Ambrosio Anna, Boccato Sara, Denchasaz Alaska, Paonessa Gaia, Vuillermoz Dahlia, Battilani Jacopo, Chiucchiurlotto Marco, Minini Cesare, Navillod Laurent, Romagnoli Luca e Susanna André. In allegato la foto del primo raduno: da sx in piedi D'Achille Roberto, Morise Alessandro, Ostellino Monica, Battilani Jacopo, Navillod Laurent, Romagnoli Luca, Paonessa Fabio, Minini Cesare, Vuillermoz Dahlia, Ambrosio Anna, Acquaviva Carolina, Viérin Nathalie da sx in ginocchio Susanna André, Chiucchiurlotto Marco, Denchasaz Alaska, Paonessa Gaia, Boccato Sara.