Sci: Brignone a Killington per concedere il bis: "Allenamento ottimale a Copper, nel Vermont troveremo un ambiente fantastico"

La squadra delle discipline tecniche femminili di scena nel prossimo fine settimana a Killington con gigante sabato 24 e slalom domenica 25 novembre) è al completo dopo che Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia hanno raggiunto da Copper Mountain le varie Chiara Costazza, Irene Curtoni, Marta Bassino, Martina Peterlini, Roberta Midali e Karoline Pichler. Brignone, bronzo olimpico a PyoengChang nella specialità e seconda nell'opening di Soelden, è particolarmente soddisfatta per il lavoro di preparazione compiuto in Colorado.

"L'allenamento di Copper Mountain è stato veramente completo - racconta Federica -, perchè ho fatto sei giorni di velocità con discese da 1'30" e supergiganti da 1"15, non credo di avare mai fatto nella mia vita un allenamento così intenso in questo periodo. In più ci ho aggiunto quattro giorni di gigante, nonostante il materiale sia arrivato con qualche giorno di ritardo. La neve di Copper è molto aggressiva e fredda, a Killington invece le condizioni sono più umide e personalmente le preferisco, avremo altri due giorni per abituarci a questa situazione prime della gara. L'anno scorso ero arrivata con zero giorni di sci alle spalle, trovammo una pista barrata e un ambiente davvero caloroso, spero sarà un grande spettacolo".