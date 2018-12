Calcio: Promozione, il SVC sconfitto in casa dal Gassino

Continua la collezione di sconfitte da parte del Saint-Vincent/Chatillon, ultimo in classifica nel girone B del campionato di Promozione.

Nell'undicesima giornata i castiglionesi di mister Matteo Bravi ospitavano il Gassino, avanti di tre punti in bassa classifica e, chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 1 con reti di Villanese e Meraglia (Cravero per i piemontesi), sognavano l'aggancio al terzultimo posto. Nella ripresa la musica è cambiata: errori difensivi e calo dell'attacco hanno favorito l'harakiri del SVC: autorete di Del Col e rigore messo a segno da Saraceno hanno condannato i valdostani a restare fanalino di coda insieme al San Maurizio.

Prossimo turno, domenica 25 novembre, difficile trasferta sul campo del Settimo.