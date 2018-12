Scialpinismo: Soprt e solidarietà Sanonani Onlus e il Millet Tour du Rutor

Il Millet Tour du Rutor Extrême, una tra le più spettacolari e moderne gare a coppie di sci alpinismo, è riconosciuta a livello internazionale come una manifestazione di successo che riesce a convogliare la spettacolarità dello sport che in questo caso consta di 7000 metri di dislivello, 75 km di vero fuoripista tra salite, discese e creste aeree; unito al turismo ecosostenibile, all’enogastronomia locale e all’impegno solidale. Tutti ingredienti che hanno fatto sì che il Tour du Rutor divenisse uno degli appuntamenti “imperdibili” dal popolo dello Skialp grazie anche alla passione e all’inesauribile energia dello sci club Corrado Gex, dei volontari, dei tracciatori, degli atleti che da oltre 20 anni lavorano per rendere ogni edizione unica; e volano per promuovere il territorio alpino e la Valle d’Aosta, in Italia e nel mondo. La prossima edizione, la ventesima, si svolgerà dal 26 al 29 marzo 2020.

Venerdì 23 Novembre, serata di “Sport e Solidarietà” in compagnia della guida alpina e alpinista Marco Camandona, organizzata dall’Associazione ProSchola e il Comune di Champdepraz (AO) e condotta dallo speaker sportivo internazionale Silvano Gadin, presso il Salone Polivalente, Frazione Fabbrica (ore 21.00).

Sarà l’occasione per parlare con Camandona di sci alpinismo e di rivivere le grandi emozioni del 19° Millet Tour du Rutor Extrême 2018 attraverso i filmati ad alto tasso di adrenalina realizzati durante la tre giorni di gara e che vedono sullo sfondo il Monte Bianco, i comuni di Arvier e Valgrisenche.



Durante il pomeriggio nella saletta adiacente alla biblioteca verranno illustrati brevi cenni storici riguardo alla Pro Schola, a seguire Marco Camandona e Barbara Luboz fondatori della Casa-famiglia nepalese Onlus Sanonani, racconteranno ai bambini della scuola primaria di Champdepraz la loro esperienza nel progetto di solidarietà.

Marco e Barbara, dal 2015, assieme ad un gruppo di amici, si dedicano ad un progetto umanitario in Nepal, dove hanno realizzato una casa-famiglia che accoglie bambini in età scolare particolarmente bisognosi perché orfani o perché vittime di situazioni famigliari disastrose. La struttura ospita fino a 25 bimbi, da qui il nome Sanonani House, che in Nepalese significa Piccolo Bambino. Ai piccoli ospiti viene assicurato da parte di personale nepalese qualificato vitto, alloggio, istruzione ed una educazione nel rispetto della cultura locale.

Sanonani Onlus ha una storia recente, mentre il sogno di aiutare i bimbi del Nepal era in un cassetto già da qualche anno. Un sogno di un gruppo di alpinisti e di amanti della montagna, dove i volti più noti hanno voluto "mandare avanti" mogli, amiche, amici, per creare una realtà ufficialmente riconosciuta ed operativa.

I primi a dare una forma al sogno sono stati Barbara Luboz e Marco Camandona. A loro si sono uniti Paola Denarier, Fausta Bo, Andrea Bo, Maria Laura Bornaz, Lara Dulicchio, Abele Blanc ed Adriano Favre.

Tutti i soci fondatori hanno avuto modo di conoscere il Nepal, soprattutto le loro meravigliose e maestose montagne partecipando a spedizioni alpinistiche o trekking; sono particolarmente legati al popolo Nepalese e sono rimasti colpiti dal sorriso contagioso dei bambini malgrado la povertà e le difficoltà in cui vivono.