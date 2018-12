Sci: Federica Brignone punta al sorpasso

Brignone, l'anno del sorpasso: "Per la Coppa ci sono anch'io" Federica Brignone, punta di diamante della Nazionale di sci alpino, si confessa al Corriere della Sera. Nell'intervista parla delle rivali Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn, ma soprattutto spiega la sua crescita dopo i Mondiali di Vail 2015 ("Ho temuto di non tornare più quella di prima") e in particolare dopo l'ultimo infortunio subito in estate: "Mi ha aiutato a capire che ci sono eventi contro cui non puoi far nulla, devi rilassarti". E svela il sogno: "Vincere la Coppa del mondo".