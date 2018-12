Volley: Vince ancora l'Olimpia Bruno Tex

Ci hanno preso gusto i giocatori del Bruno Tex Olimpia: seconda vittoria consecutiva nella terza giornata del campionato di serie D di volley. Match casalingo contro gli Under 21 del Novi, iniziato con un primo parziale di 31 a 39 per i piemontesi.

Poi i valdostani rientrano in partita e la chiudono con in partita e la chiudono con una serie di parziali che non ammette repliche: 25 a 13, 25 a 19 e 25 a 14 per il 3-1 finale. L'Olimpia giocherà ancora in casa sabato prossimo, contro il Sant’Anna.

Classifica: Artivolley 9; G.S. Pavic 8; Bruno Tex Olimpia, Domodossola 6; Chieri 4; Novi U21; Sant’Anna 1; Torino, Lasalliano U21 0.