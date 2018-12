CdM Sci nordico: Laurent, Pellegrino e De Fabiani in gara a Ruka

Apertura della stagione di Coppa del Mondo di Fondo, sabato 24 e domenica 25, a Ruka (Finlandia) dove sono in programma la Sprint in tecnica classica il primo giorno e la 10 e 15 chilometri, sempre in alternato.

Località finlandese con problemi d’innevamento e, al momento è pronto un anello da 3,3 km. Alle gare dell’esordio stagionale saranno presenti, tra gli altri, Greta Laurent (Fiamme Gialle), Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli (Cse).



Scialpinismo

Come consuetudine sarà l’Adamello Ski Raid Junior, domenica 25 novembre, ad aprire la stagione dello Scialpinismo, con l’assegnazione del 25a Memorial Fabio Stedile, sul ghiacciaio Presena, sul gruppo della Presanella, quattro chilometri a sud del Passo del Tonale (Trento).

Con l’allenatore Emanuel Conta, mercoledì 28 e giovedì 29, Alberto Gontier, Fabien e Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex) saranno impegnati in un raduno sciistico a Gressan/Pila. Gli stessi saranno raggiunti, per poi prendere parte alla gara Nazionale Giovani, da Alessandro Mantega e Emil Busso (Sc C. Gex), Davide Coslovich (Sc Mont Nery).



Snowboard

Snowboardcross Fis Giovani, l’1 e 2 dicembre, a Pitzal (Austria) dove saranno presenti

Yannick Favre (Snow Team Courmayeur) e Alessandro Cannatà (Aosta Snowboard club).



Sci alpino

Sci club Chamolé in trasferta francese, il 24 e 25 novembre, in Val Thorens, dove sono in programma un Gigante e uno Slalom Fis Cittadini, e dal 26 al 29 novembre, a Tignes, dove saranno disputati due Giganti Fis maschili e altrettanti femminili. Alla trasferta parteciperanno: André Alliod, Giacomo Bernardotti, Emile e Etienne Boniface, Federico Chiodo, Julian Ehrlich, Matteo Segala, Francesco Maria, Giada Ehrlich, Gaia e Sara Spinella; per le gare Fis a Tignes si aggiungono Alessandro Milanesi, Patrice Revil e Chiara Teroni.