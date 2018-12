Hockey ghiaccio: In prima Divisione i Gladiators domano il ValpEagle

Per la Under 15 piove sul ghiaccio di Como

Under 15 – Attività Piemonte/Lombardia/VdA – Como, mercoledì 14 novembre 2018, ore 18.30

Aosta Gladiators – Hockey Como 21-1 (4-1, 8-0, 9-0)

HC Aosta Gladiators: Benjamin Jordaney, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Alessandro De Santi, Giovanni Pais Becher, Julien Diemoz, Gabriel Montini, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Matteo Mazzocchi, Mattia Agazzini, Marco Cosentino, Brendon Dedja. Coach: Comiotto.

Marcatori: Alessandro Frescura (5), Nicolò Fanelli (4), Marco Cosentino (3), Matteo Mazzocchi (3), Federico Gisonna (2), Marta Mazzocchi (2), Julien Diemoz, Brendon Dedja.

Il recupero, a Como, di un turno di campionato relativo al weekend precedente si rivela agevole per i Gladiators. Pioggia di reti e, fatto che risulta davvero appagante e positivo per la crescita del collettivo, quasi tutto il roster nel tabellino marcatori. I Gladiatori ingranano la quinta da subito e nel primo drittel sono avanti per 4-1, poi otto goal nel secondo e altre nove nel terzo. Continua così la leadership dei nostri della classifica Piemonte/Liguria/VdA, con 16 punti. Secondo c'è il Real Torino (che però ha due partite in meno) con 15 e terzi i Torino Bulls con 12. Prossimo appuntamento mercoledì 21, a Torre Pellice, contro una “Valpe” che non è comunque doma. Restate sintonizzati!

Under 17 – Campionato nazionale

Merano, venerdì 16 novembre 2018, ore 17.40

HC Merano Junior – HC Aosta Gladiators 3-4 (1-1, 1-2, 1-1)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Marco Olivo, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Daniele Doriguzzi, Tommaso Rossi, Giovanni Pais Becher, Federico Gisonna, Edoardo Tappella, David Cicchetti, Edoardo Bido, Roberto Biccu, Paolo Gisonna, Kevin Paillex. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.

Marcatori: Edoardo Bido, Alessandro Frescura, Kevin Paillex, Edoardo Tappella.



Aosta, domenica 18 novembre 2018, ore 12

HC Aosta Gladiators – HC Pieve/Cortina 4-2 (1-1, 2-1, 1-0)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Marco Olivo, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Daniele Doriguzzi, Tommaso Rossi, Giovanni Pais Becher, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, Edoardo Tappella, David Cicchetti, Edoardo Bido, Roberto Biccu, Paolo Gisonna, Kevin Paillex. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.

Marcatori: Kevin Paillex (3), David Cicchetti.

La Under 17, che si giocava il tutto per tutto, ai fini dell'approdo alla fase 2 del campionato nazionale, inanella due vittorie in tre giorni, contro Merano e Pieve/Cortna, e porta a casa il massimo possibile. Dopo 10 incontri, è terza classificata del girone B (dietro a Caldaro e Trento) e continua quindi la sua cavalcata verso la possibilità di acciuffare i play-off nazionali. Un risultato importante per un collettivo che, nell'ambito societario, incarna per antonomasia il futuro, fatto di giocatori cresciuti qui, cui si sono affiancati compagni di fuori portatori di esperienza ed entusiasmo, pronti a sbocciare dopo le categorie giovanili. La prossima partita, la prima della nuova fase, è in calendario per sabato 24 novembre, alla patinoire di corso Lancieri. Avversario, tutt'altro che semplice, il Valpellice, ma a questo punto l'entusiasmo è in grado di dare non solo una, ma altre marce in più.



Under 13 – Attività Piemonte/Lombardia/Valle d'Aosta – Torino, sabato 17 novembre 2018, ore 18

Torino Bulls – HC Aosta Gladiators 3-7 (1-2, 2-1, 0-4)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Luca Sammartino, Enrico Berti, Matteo Giacometto, Luca Reale, Lorenzo Lamberti, Alessandro De Santi, Mattia Lenta, Loris Mattioli, Luca Cirina, Sofia Maria Teresa Gisonna, Edoardo Muraro, Matteo Mazzocchi, Johann Menegatti, Giorgio Blanchet, Marco Cosentino. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.



Marcatori: Matteo Giacometto (3), Giorgio Blanchet (2), Matteo Mazzocchi (2),



Netta affermazione dei “terribili” della U13, dopo una partita in cui si è visto bene cos'è il “cuore Gladiators”. I ragazzi di Giovinazzo, per l'occasione affiancato da Davide Baraldi, arrivano a Torino e i Bullls spingono sull'acceleratore, tanto che dopo due drittel lo score è in parità. I nostri scendono sul ghiaccio, nel terzo, con solo la voglia di fare bene e, quando l'hockey è quello di cui sono capaci, non ce n'è. Quattro reti, con l'avversario che non riesce più ad andare a segno e i tre punti arrivano ad Aosta, tenendo i nostri nella parte alta della classifica (attuali terzi, ma con due gare in meno delle prime due). Buono così. Si gioca di nuovo sabato 24 ottobre, quando ad Aosta la U13 riceverà il Varese, per una gara casalinga che promette di essere interessante.

Squadra Senior – IHL Division 1 – Torre Pellice, sabato 17 novembre 2018, ore 20.30

HC ValpEagle – HC Aosta Gladiators 6-3 (1-1, 4-1, 1-1)

HC Aosta Gladiators: Mattia Joly, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Cristian Malan, Michael Lattanzi, Stefano Sozzi, Pascal Blanc, Samuel La Rocca, André Guichardaz, Luca Baraldi, Tommaso Luche, Claudio Dezoppis, Simone De Luca. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Giorgio Cosentino, Michael Lattanzi, Cristian Malan.

Quando davanti ti trovi un collettivo in cui militano quasi una decina di ex players della serie A italiana non è sbagliato avere dei timori. I nostri, sabato sera, hanno provato a metterli al bando. Era impensabile riuscire a vincere con la ValpEagle al completo, ma avergli infilato tre reti, chiudendo sull'1-1 la prima e terza frazione dà la dimensione del filo da torcere dato dai Gladiators alla squadra di Torre Pellice. Una partita che, pur non portando punteggio, fa bene al morale e – in una classifica in cui ancora molto è possibile (attualmente, i ragazzi di Giovinazzo sono quarti, ma a pari punti con la terza) – dispone bene per la prossima partita, domenica 2 dicembre a Torino, contro il Real.

Under 9 – Raggruppamento di categoria – Torino, domenica 18 novembre 2018, ore 11

HC Aosta Gladiators – Valpellice Bulldogs 2-5

HC Aosta Gladiators – Torino Bulls 7-9HC Aosta Gladiators – HC Pinerolo 11-4

HC Aosta Gladiators: Giacomo Meucci, Davide Boscolo, Liam Garau, Simone Minniti, Ethienne Montegrandi, Simone Nardella, Samuel Parolo, Xavier Rosset, Christian Sangiorgio, Lorenzo Timpano, Francesco Pomarico. Coach: Michael Lattanzi.

La partita con il Valpellice fa storia a sé stante, un po' perché l'avversario non è semplice, un po' perché diversi erano i ragazzini “fuori quota” schierati dai piemontesi. Le altre due restituiscono, per quanto una sia una sconfitta (ma non di proporzioni madornali), la solidità dei “piccoli” dei Gladiators, che muovono i primi passi sul ghiaccio, impratichendosi con regole e dinamiche del gioco. In Under 9 si impara e ci si diverte. E' successo anche oggi e questo è quello che conta.