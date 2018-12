Rugby: Stade Valdotain 'sdraiato' dal Verbania 27 a 19

Continua la serie negativa dello Stade Valdotain impegnato nel campionato di serie C di rugby. I gialloneri soono stati sconfitti dal Verbania per 27 a 19 nella prima giornata di ritorno del campionato. Troppe imprecisioni in attacco e disattenzioni in difesa hanno oscurato diversi sprazzi di bel gioco e azioni individuai più che pregevoli, ma soprattutto hanno impedito ai valdostani di coach Fabio Chiesa di portare a casa punti importanti e di scalare una classifica che sta diventando preoccupante.

Per lo Stade in evidenza Henri Anselmet e Pina Barros, ma i loro calci piazzati non sono sufficienti contro una formazione agguerrita e messa in campo con ottima scelta tattica.

Prossimo impegno domenica 25 novembre sul campo di Sarre, contro la capolista Ivrea.

Formazione Stade Valdotain: Carlino, Pina Barros, Nato, Manga, Barbieri, Anselmet, Brama, Duc, Tavella, Cortinovis, Frazzetta, Henriod, Tavilla, Miani, Gontier M.

Classifica: Ivrea 26 punti; San Mauro 18 punti; Verbania 18 punti; Stade Valdôtain, Biella 11 punti; Rivoli 5 punti.