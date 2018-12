Fondo: Elisa Brocard con le fondiste della squadra A in Val Formazza gare FIS, ci sono anche gli Under 23

Ultimi giorni di allenamento, poi si fa sul serio. Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Caterina Ganz, Anna Commarella e Sara Pellegrini, convocate dal direttore tecnico Marco Selle, si ritroveranno lunedì 19 novembre a Riale, in Val Formazza, per il raduno che precede le prime gare FIS della stagione italiana di fondo. Lavoreranno fino a giovedì 22 con il tecnico Simone Paredi, poi nel weekend saranno impegnate con la 10 km a tecnica classica (sabato 24) e la 10 km a tecnica libera (domenica 25). All'appello mancano Lucia Scardoni, che negli utlimi test effettuati a Davos era stata la più veloce, e Greta Laurent.



A Riale, in vista delle gare FIS, si alleneranno con le ragazze della squadra A anche gli Under 23. Tra uomini e donne gli atleti che lavoreranno con il responsabile del settore giovanile Pietro Piller Cottrer e gli altri componenti dello staff sono diciassette: si tratta di Mikael Abram, Giovanni Caola, Florian Cappello, Martin Coradazzi, Simone Daprà, Tommaso Dellagiacoma, Giacomo Gabrielli, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Paolo Ventura, Stefan Zelger, Martina Bellini, Chiara De Zolt Ponte, Ilenia Defrancesco, Francesca Franchi, Cristina Pittin e Monica Tomasini.