Karate: Il grandissimo M° Masaru Miura a Pont Saint Martin

L'evento è stato organizzato per far conoscere una figura leggendaria che ha contribuito a portare in Europa più di quarant'anni fa i valori e le tecniche del karate-do e per condividere con tutti i praticanti valdostani e non un' esperienza unica, dar modo ai tanti allievi e maestri delle palestre sparse sul territorio di conoscersi e piantare un seme di collaborazione e crescita per la nostra arte marziale.

Allo stage parteciperanno oltre 150 karateka di tutte le federazioni fra allievi, istruttori, allenatori e maestri di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Il M° Masaru Miura, che discende per dinastia materna da un’antica famiglia di Samurai, nasce a Shizuoka in Giappone nel 1939 ed arriva in Italia nel 1964 dopo una breve parentesi in Inghilterra, primo contatto con il continente europeo.

Laureato in Economia e Commercio alla prestigiosa Takushoku Karatebu University di Tokyo, per anni parallelamente agli studi universitari porta avanti la pratica del Karate sotto la guida del M° Nakayama.

Per la Camera di Commercio Giapponese viene in Italia, dove all’impiego nell’import-export affianca ben presto l’impegno e la passione per l’insegnamento della Nobile Arte Marziale.

Nel 1977 Shihan Miura crea la S.K.K.-Italia, poi divenuta S.K.I.-I., che in breve tempo acquista rilievo notevole sul territorio nazionale. A seguito di questo successo, partecipò alla fondazione della Shotokan Karate-Do International Federation S.K.I.F. di Kancho Hirokazu Kanazawa.

Il M° Miura 9° Dan in qualità di Direttore Tecnico per l’Italia e l’Europa viene inviato a Bruxelles, al Parlamento Europeo, tiene corsi di formazione e seleziona gli atleti