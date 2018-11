A Roma il raduno tecnico della Nazionale di Calcio a 7

Il Centro di Preparazione Paralimpica di Roma ospiterà l’ultimo raduno tecnico dell’anno per la Nazionale italiana di Calcio a 7 riservato ad atleti con cerebrolesione.

Al Tre Fontane della capitale saranno presenti 20 giocatori che si alleneranno sabato 17 e domenica 18 novembre sotto le direttive dello staff tecnico azzurro guidato da Simone Pajaro.

I calciatori provengono dalle sei società attive in Italia per la promozione della disciplina (Calcio Veneto For Disable Onlus, Torino For Disable, Handy Sport Ragusa, Total Sport, Stampelle Azzurre, Polisportiva FC Contesse); sei gli atleti al loro primo impegno con la maglia della Nazionale.

Quest’anno l’Italia si è aggiudicata il primo titolo internazionale della sua breve storia, vincendo a giugno il quadrangolare amichevole di Lavamund in Austria.