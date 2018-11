Tennis: Noah Canonico cede solo in finale allo Junior Next Gen

Noah Canonico, giovane atleta tesserato per il Tennis Club Aosta, ha chiuso la stagione al numero due nella classifica italiana di categoria; ieri a Milano, nel Master Finale del Junior Next Gen Italia, il giovane valdostano ha ceduto in finale nella categoria under 10 maschile a Lorenzo De Vizia al terzo set con il punteggio di 3/4 4/1 4/1.

Nei turni precedenti Canonico aveva battuto il numero uno dell'Emilia Romagna Carlo Paci per 4/0 4/2, al secondo turno aveva battuto il forte Siciliano Antonio Trincheri per 4/1 4/2, in semifinale aveva vinto per 4/1 4/3 con il numero uno della Lombardia Edoardo Cecchetti.

Noah Canonico si era guadagnato il posto all'evento finale della stagione grazie ad una cavalcata che l'ha visto grande protagonista per tutto l'anno; vittorie nei tornei di Alassio, Alessandria, Como e Finale Ligure, secondo posto nella tappa di Bagnatica.