Moto: Figerod diserta il Mugello dominato da DEmaria

Gran finale al Mugello per i CRV 2018. Sulla pista toscana i piloti si sono dati battaglia per l’ultimo appuntamento del Campionato, con quasi tutti i titoli già assegnati, per il piacere di gareggiare e cercare di chiudere la stagione in bellezza. Ci è riuscito William Venesia, quest’anno poco assiduo, che con la Bmw si è imposto nella 1000 Expert alla media di 151,972 kmh. 10 giri dell’impegnativo tracciato condotti con maestria che gli hanno permesso di chiudere con oltre 5 secondi di vantaggio su Alessandro Piovani, su Bmw, secondo classificato. Terzo posto per Davide Benedetti, su Honda, e quarto per Santo Distefano, su Kawasaki. Assente il campione Luca Figerod per problemi legati alla preparazione della moto.

Davide Rolando, su Kawasaki, si è invece imposto nella 600 Expert precedendo il neo campione Jarno Ioverno, anche lui su Kawasaki, che ha accusato oltre 9 secondi di distacco.Terzo posto per Andrea Mardegan, su Bit 2V che conquista anche la terza posizione del campionato.

Nella 600 Roockie ancora aperta la corsa per Campionato Jacopo Demaria, su Honda, ha fato un capolavoro con una gara tutta all’attacco coronata con il successo che gli ha portato il titolo. Alle sue spalle il diretto avversario Mauro Tommasi, su Honda, che ha chiuso ad oltre 18 secondi insidiato da Francesco Rocchio, su Yamaha. Quarto posto per Michele Rinieri, su Yamaha, che ha preceduto Francesco Passoni, su Honda, e Gabriele Molino, su Yamaha.

Marvin Gamba, su Aprilia, ha vinto facilmente la 1000 Roockie davanti al rilassato neo campione Daniele Angelosanto, su Honda. Terzo posto per Alessandro Cortellazzi.

Nella gara delle Wild Card Eros Pachera, su Kawasaki ha vinto con la 1000 superando allo sprint Giovanni Altomonte, su Yamaha, primo della 600. Terzo posto per Andrea Tomio, su Honda, e quarto per Massimo Barillati, su Bit 2cv. Questi ultimi tutti della 600.