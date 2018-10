Mondiali Calcio amputati: vittoria sull’Argentina, Italia prima nel girone. Agli ottavi con l’Angola

A San Juan De Los Lagos l’Italia batte l’Argentina per 1-0 e conquista la testa del girone B dei Mondiali Calcio amputati a punteggio pieno.

Prima di dare il via alle ostilità, le due formazioni osservano un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del maltempo in Italia.

La partita è sofferta e nervosa, come dimostra l’espulsione del CT argentino al 13’. Al minuto 14 gli Azzurri passano in vantaggio, quando Francesco Messori calcia direttamente <wbr></wbr>verso la porta una palla insidiosa ed il numero 1 albiceleste, nel tentativo di smanacciare, fa autogol.

I sudamericani sanno che la sconfitta potrebbe costare loro il secondo posto del gruppo e si riversano in avanti per trovare subito il pareggio. Gli argentini si rendono pericolosi in più di un’occasione con Montons (10), Pesod (8) e Ortis (11), ma il portiere azzurro Daniel Priami è sempre molto attento. L’Italia cerca il di colpire in contropiede con Emanuele Padoan, ma senza trovare la strada del gol.

Nel secondo tempo la pressione argentina diventa sempre più pesante, ma gli Azzurri resistono strenuamente grazie ad una grande compattezza di tutto il reparto difensivo. Priami, uomo partita, dimostra in più di un’occasione di essere tra i portieri più forti al mondo. L’Italia non riesce più a ripartire in contropiede e negli ultimi minuti difende con successo il risultato con tutti i suoi effettivi.

Il CT Renzo Vergnani si dichiara soddisfatto di come la squadra abbia condotto la partita: “Abbiamo vinto giocando all’italiana. Sono contento soprattutto perché i ragazzi hanno dimostrato di saper soffrire e portare a casa il massimo risultato contro un team sulla carta più forte e con grandi doti tecniche”.



Non sono buone invece le notizie degli accoppiamenti per gli ottavi in programma giovedì 1 novembre. Le nostre “stampelle” trovano i vicecampioni del mondo dell’Angola, una squadra molto fisica e rapida. La Nazionale italiana proverà ad imporre il suo gioco, facendo girare palla e cercando gli inserimenti dei centrocampisti.

Sul prossimo match contro gli angolani il CT aggiunge: “Pur arrivando primi, il sorteggio non è stato favorevole perché abbiamo pescato la più forte delle seconde. Per arrivare lontano però si devono battere i più forti e noi giocheremo come sappiamo, con la consapevolezza dei nostri mezzi”.



I Mondiali di Calcio amputati sono trasmessi in diretta streaming sul canale Facebook di San Juan TV: https://web.facebook.com/<wbr></wbr>sanjuantv/?ref=br_rs



Foto Augusto Bizzi

A cura di Roberto Sodero, inviato in Messico

Partite Italia ai Mondiali

Italia vs Ghana 3-0

Italia vs Francia 2-1

Italia vs Argentina 1-0



Classifica girone B

1. Italia 9 punti, 2. Argentina 4 punti, 3. Francia 4 punti, 4. Ghana 0



Ottavi di finale in programma giovedì 1 novembre

Inghilterra – Argentina

Brasile – Francia

Haiti – Polonia

Italia – Angola

Colombia – Spagna

Messico – Giappone

Turchia – Irlanda

Russia - Kenya

