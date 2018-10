Corsa Montagna: Stefano Guidotti Icardi vince la ForTen 2018 Elisa Desco prima tra le donne

La pioggia battente non ha scoraggiato gli appassionati di corsa in montagna. In 138 si sonopresentati domenica 28 ottobre ai nastri di partenza della ForTen, la gara di runningpromozionale di 10 km nei Comuni di Hône e di Bard organizzata dall’Associazione Forte diBard e dall’Atletica Monterosa Giuseppe e Mauro Fogu Arnad.

La competizione, inserita nelCampionato podistico valdostano Avmap, ha visto la partecipazione di numerose compaginirappresentative di Piemonte, Liguria, Lombardia oltre che della Valle d’Aosta. Il finale ha vistoun avvincente testa a testa: il primo posto assoluto è stato conquistato da Stefano GuidottiIcardi del Cus Torino con un ottimo tempo di 37’ e 50’’.

Dietro di lui, di pochissimo haconquistato il secondo posto, Mikael Mongiovetto della Polisportiva Sant’Orso Aosta (38’ e01’’). Terzo posto per Thierry Brunier, dell’Apd Pont-Saint-Martin con un buonissimo tempo(40’ e 06’). Bene le prestazioni anche di Matteo Savin, dell’Apd Pont-Saint-Martin quarto conun tempo di 40’ e 20’’ e Omar Zanetti, dell’Atletica Sarnico, che si è piazzato quinto con untempo di 40’ 50’’.

Il vincitore del premio per il passaggio al primo chilometro è stato Matteo Savin.

Tra le donne, netta vittoria di Elisa Desco, la campionessa di corsa in montagna con all’attivoun ricco palmares, portacolori dell’Atletica Alta Valtellina (42’ e 15’’) che ha migliorato di oltre 3 minuti il risultato di Stefania Canale, prima nel 2017. Al secondo posto si è classificataFederica Barailler dell’Atletica Zerbion (46’ e 58’’), terza piazza per Francesca Bellezzadell’Asd Valsusa Running (49’ e 07’’).

Quarta Marcella Pont della Polisportiva Sant’Orso Aosta (50’ e 10’’).Nella camminata a passo libero si è imposto invece tra i maschi Matteo Pangallo seguito alsecondo e terzo posto da Luca Miope e Armando Merletti. Tra le donne, primo posto perClaudia Boselli, seguita da Grazia Boino e Tiziana Dufour.

Nella classifica per società primo posto per la Polisportiva Sant’Orso Aosta, secondo per l’Apd Pont-Saint-Martin, terzio per l’Associazione Dilettantistica Canavese 2005.L'evento è stato promosso dall'Associazione Forte di Bard in sinergia con le Amministrazionicomunali di Hône e di Bard, l'Atletica Monterosa-Giuseppe e Mauro Fogu Arnad e numerosi partner commerciali.