Hockey ghiaccio: I gladiatori rossoneri dominatori del fine settimana

Tre impegni e tre esaltanti vittorie. E' questo il bilancio del fine settimana che ha visto protagonisti i Gladiators di Aosta

Under 17, Campionato nazionale, Patinoire di Aosta, Sabato 13 ottobre, Ore 18.30

HC Aosta Gladiators – HC Merano Junior 5-1 (1-0, 1-0, 3-1)

HC Aosta Gladiators: Simone Comiotto, Alessandro Birtig, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Marco Olivo, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Daniele Doriguzzi, Tommaso Rossi, Giovanni Pais Becher, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, David Cicchetti, Edoardo Bido, Roberto Biccu, Paolo Gisonna, Kevin Paillex. Coach: Luca Giovinazzo, Lorenzo Olivo, Davide Baraldi.

Marcatori: Federico Gisonna (0:42), Fabio Pietromica (31:59), Edoardo Bido 2 (40:27, 48:48), Alessandro Frescura (51:51).

I Gladiators in cerca di punti preziosi accolgono il Merano e, nel giro di 42 secondi dall'ingaggio iniziale, vanno subito in rete, facendo capire all'avversario che non è serata. Ed in effetti, l'azione offensiva e difensiva dei nostri (una rete in ognuno dei primi due drittel e tre nell'ultimo, con gli ospiti a segno solo una volta nella frazione conclusiva) è tale per cui l'altra squadra non entra veramente mai in partita. Il 5-1 finale è un risultato più che utile, tale da portare i ragazzi della U17 al 4° posto della classifica di girone, con 7 punti. La capolista ne ha 12. Le altre due sono in mezzo e il gap è quindi questione di non molto più di una partita. Sabato 20 i nostri saranno in trasferta a Trento, casa degli attuali secondi. Si annuncia tutt'altro che una passeggiata, ma il campionato di questa categoria è fatto di sfide in cui l'adrenalina scorre fino all'ultimo secondo e c'è da star sicuri che i nostri si impegneranno affinché sia così anche stavolta.



Under 11, Raggruppamento di categoria, Palalbani, Varese, Domenica 14 ottobre, Ore 11

Valpellice – HC Aosta Gladiators 2-6

Milano Rossoblu - HC Aosta Gladiators 0-16

Varese - HC Aosta Gladiators 4-9

HC Aosta Gladiators: Federico Boscolo, David Cout, Enrico Berti, Daniel De Martino, Luca Tacchella, Andrea Giacometto, Samuel Giovinazzo, Simone Giuliani, Samuel Picco, Giulio Pititto, Federico Sinigaglia, Stefano Terranova. Coach: Davide Picco.

Prima uscita stagionale per i “piccoli” della Under 11, che vanno a Varese per un raggruppamento a quattro squadre, con due lombarde e una piemontese. Che dire, i ragazzi di coach Picco hanno vinto tutto ciò che si poteva vincere, con scarti anche importanti e un numero di reti realizzato elevato in ogni match. Segno che la scuola di corso Lancieri (perché la U11, con campo ridotto e cambi fissi, serve soprattutto a familiarizzare con le dinamiche di gioco e a capitalizzare gli insegnamenti dei coach) offre un bagaglio in grado di aiutare i giocatori a costruire il loro domani, ma anche che gli "alunni" sono attenti e fanno la loro parte. Bene, ragazzi, avanti così!



Under 15, Campionato di categoria, Palasesto, Sesto San Giovanni, Domenica 14 ottobre, ore 12.30

Diavoli Sesto – HC Aosta Gladiators 2-11 (2-2, 0-4, 0-5)

HC Aosta Gladiators: Benjamin Jordaney, Simone Comiotto, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Alessia Terranova, Alessandro Minniti, Giovanni Pais Becher, Julien Diemoz, Gabriel Montini, Federico Gisonna, Nicolò Borio, Matteo Mazzocchi, Mattia Agazzini, Brendon Dedja. Coach: Comiotto, Lorenzo Olivo.

Marcatori: Alessandro Frescura (4) Nicolò Fanelli (3), Nicolò Borio, Federico Gisonna, Nicolò Masoni, Alessia Terranova.

I Gladiatori vanno in vantaggio di due goal, poi gli avversari riescono a rimontarli entrambi e il primo drittel si chiude in equilibrio. I coach, nell'intervallo, chiedono la svolta e i ragazzi non si fanno pregare troppo: quattro goal nella seconda frazione e cinque nella terza, con gli avversari che non passano più e restano al saldo iniziale. Quando si dice “esaudire una richiesta...”. Peraltro, la vittoria odierna fa sì che i nostri, forti di nove punti conquistati sino ad oggi, conducano la classifica del girone Piemonte/Lombardia/Valle d'Aosta (subito dietro c'è Valpellice, a quota 7). Prossimo appuntamento domenica 21 ottobre, quando ad Aosta arriverà il Varese, attuale terzo classificato. Uno scontro tutto da giocare, ma la Under 15 ci sta abituando a questo tenore.