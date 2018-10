Mondiali di Tennistavolo ITTF in Slovenia: pronti alla sfida i sei azzurri convocati

Ben 325 pongisti da tutto il mondo, in rappresentanza di 52 Nazioni. Sono i numeri eclatanti dei prossimi Mondiali Individuali ITTF, che saranno ospitati in Slovenia, tra Lasko e Celje, dal 17 al 21 ottobre prossimi. Gli atleti a disposizione del direttore tecnico Alessandro Arcigli e del tecnico Donato Gallo saranno sei: i pongisti in carrozzina Andrea Borgato (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), Michela Brunelli, Federico Crosara e Federico Falco (Fondazione Bentegodi) e Giada Rossi (Asd Lo Sport è Vita Onlus) e Samuel De Chiara (Eppan Tischtennis Raiffeisen), che gioca in piedi.