Calcio tavolo: Buon esordio dell'Asd Aosta

In occasione dell’Open FISCT del Piemonte “Memorial Gian Luca Rosso” svoltosi a Casale Monferrato (AL) nello scorso fine settimana, il team aostano ha conquistato la finale del Torneo Cadetti nella giornata di gare del sabato ed ha bissato nella giornata di gare individuali della domenica con un ottimo 7° posto di Filippo Filippella nella Categoria Open e con il 2° posto di Arturo Azzaro nel Torneo Cadetti.

Le gare di Sabato 29 Settembre erano riservate al torneo a Squadre in cui l’ASD Calcio Tavolo Aosta esordiva con alcuni dei nuovi tesserati “ingaggiati” nel corso del mercato estivo. Filippo Filippella (capitano) era affiancato da Giovanni Navarra, Hélène Boniface, Arturo Azzaro e Dario Di Muri.

Girone subito impegnativo per i rossoneri che si trovavano ad affrontare i Warriors Torino (che milita in Serie A), i Pierce ’14 Casale Monferrato (che milita in Serie B), lo Stradivari Cremona (appena promosso in Serie C) e l’altra squadra di casa, il Subbuteo Club Monferrato (formazione di Serie D). Nel primo incontro gli aostani affrontavano lo Stradivari Cremona e vincevano per 2-1 grazie ai punti ottenuti da Dario Di Muri (2-1 contro Rocco Morganelli) ed Arturo Azzaro (1-0 contro Matteo Brillantino), il pareggio per 1-1 di Hélène Boniface (a cui subentrava Filippo Filippella) contro Gaetano Ciraolo e la sconfitta per 3-2 di Giovanni Navarra contro Carlo Ciraolo (subentrato sul 2-2 a Luca Pessini).

Nel secondo incontro l’ASD Calcio Tavolo Aosta affrontava i Warriors Torino che si imponevano per 0-4. Sconfitte per Dario Di Muri 2-4 contro Marco Baj (Filippo Filippella subentrava nella ripresa sullo 0-2 ma non riusciva a ribaltare il risultato), Arturo Azzaro (1-3 contro Paolo Finardi), per Hélène Boniface 0-3 contro Marco Perazzo e di Giovanni Navarra per 1-4 contro Michelangelo Mazzilli.

Nel terzo incontro l’ASD Calcio Tavolo Aosta era opposta ai Pierce ’14 Casale Monferrato che si aggiudicavano il match con il risultato di 0-4. Dario Di Muri veniva battuto da Andrea Dorato per 0-5, Arturo Azzaro subiva un’inattesa sconfitta contro Lorenzo Gaia per 1-2, Hélène Boniface nulla poteva contro Filippo Cubeta che vinceva 4-7 (Filippo Filippella subentrava sullo 0-4 rendendo il risultato meno penalizzante) e sconfitta per 2-5 di Giovanni Navarra contro Paolo Zambello.

Nell’ultimo incontro della fase eliminatoria il team aostano, ormai eliminato dal Tabellone Master, superava i ragazzi dello SC Monferrato con il risultato di 3-1 con le vittorie di Filippo Filippella per 5-1 su Christian Fricano, di Dario Di Muri per 6-2 su Lorenzo Fricano e di Giovanni Navarra per 2-1 su Riccardo Marangoni, mentre Arturo Azzaro era costretto a cedere per 2-3 contro Francesco Borgo.

Nel Tabellone Cadetti, gli aostani, che accedevano direttamente in Semifinale, affrontavano i Dragons Torino affermandosi per 2-1 e conquistando la Finale. Vittorie per Dario Di Muri (2-1 contro Massimo Lanzeni) ed Arturo Azzaro (3-2 contro Arturo Quilico), pareggio per 1-1 di Giovanni Navarra contro Bernardo Ricco e sconfitta per 2-3 di Filippo Filippella contro Pierluigi Bianco.

In Finale gli aostani ritrovavano lo Stradivari Cremona, battuto nelle fasi eliminatorie. La partita era molto equilibrata e si decideva solo sul finale di tempo. Nella prima frazione di gioco i rossoneri erano in vantaggio per 2-1 (nel computo totale degli incontri), ma nella ripresa sul finire delle gare, Matteo Brillantino ribaltava il risultato nel match contro Giovanni Navarra, concedendo alla sua squadra di aggiudicarsi la Finale del Torneo Cadetti.

La vittoria di Filippo Filippella per 4-2 contro Luca Pessini ed il pareggio per 0-0 di Arturo Azzaro contro Carlo Ciraolo, non bastavano a causa delle sconfitte di Giovanni Navarra per 1-2 contro Matteo Brillantino e di Dario Di Muri per 0-2 contro Gaetano Ciraolo. Per la cronaca, la Finale del Tabellone Master era conquistata dal Pierce ’14 Casale Monferrato che superava i Warriors Torino per 2-0.

Per l’ASD Calcio Tavolo Aosta un ottimo risultato, considerando che nelle fasi eliminatorie ha affrontato tre delle quattro squadre risultate poi finaliste nei due Tabelloni (Master e Cadetti). Nella giornata di Domenica 30 Settembre, spazio alle gare delle Categorie Individuali. Per l’ASD Calcio Tavolo Aosta erano presenti Filippo Filippella, Dario Di Muri, Arturo Azzaro e Paolo Ciboldi nella Categoria Open.

Al termine delle fasi eliminatorie, l’unico aostano che accedeva al Tabellone Master era Filippo Filippella che superava il proprio girone battendo Alessio Tacchia (Serenissima Mestre) per 3-1, Marco Lepri (Flickers Milano) per 6-0 e subendo una sconfitta di misura 1-2 contro il forte Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia). Nei Quarti di Finale, Filippo Filippella doveva vedersela con il Vice Campione del Mondo Under 19 Nicola Borgo (Pierce ’14 Casale Monferrato).

Partiva bene l’aostano che dopo pochi minuti era in vantaggio, ma il giocatore di casa ribaltava sul finire dell’incontro il risultato e si portava sul 2-1, poi proprio sullo scadere del primo tempo, con un tiro dalla distanza, Borgo realizzava la terza rete e concludeva in vantaggio per 3-1 la prima frazione di gioco. Nella ripresa Filippo Filippella cercava di rientrare in partita, subito realizzava la rete del 2-3, ma di nuovo Borgo allungava sul 4-2.

Ancora Filippella in rete per il 3-4, ma sul finire dell’incontro, con la difesa scoperta, il giocatore rossonero lasciava ampi spazi a Nicola Borgo che segnava prima la rete del 5-3 e poi suggellava il match con un rotondo 6-3.

Andavano al Tabellone Cadetti tutti gli altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo: Dario Di Muri sconfitto per 0-5 da William Dotto (Serenissima Mestre), per 2-4 da Gaetano Ciraolo (Stradivari Cremona), vittorioso per 4-1 su Giovanni Cirà (Master Sanremo); Arturo Azzaro eliminato da Alessandro Amatelli (Pierce ’14 Casale Monferrato) che infieriva con un sonoro 1-10, Nicola Borgo (Pierce ’14 Casale Monferrato) che vinceva per 1-6, mentre era superflua la vittoria contro Marino Caviglia (Master Sanremo) per 4-1; Paolo Ciboldi sconfitto da Paolo Zambello (Pierce ’14 Casale Monferrato) per 1-5 e da Filippo Cubeta (Pierce ’14 Casale Monferrato) per 0-11, mentre vinceva contro Luigi Santise (SC Catanzaro) per 2-1.

Nel Tabellone Cadetti, ai Quarti di Finale andava fuori Paolo Ciboldi sconfitto per 1-4 da Maurizio Jon Scotta (SC Biella ’91), mentre passano in Semifinale sia Arturo Azzaro che superava per 5-0 Marco Lepri (Flickers Milano) sia Dario Di Muri che regolava con il minimo scarto 1-0 Alessio Bissacco (Pierce ’14 Casale Monferrato).

In Semifinale del Tabellone Cadetti derby aostano tra Dario Di Muri ed Arturo Azzaro con quest’ultimo che si imponeva per 3-1 accedendo alla Finale. In Finale Arturo Azzaro trovava Alessio Tacchia (Serenissima Mestre) contro cui giocava un ottimo match, ma si trovava sempre ad inseguire il risultato. Vantaggio del veneto con pareggio immediato di Azzaro, poi, nuovamente Tacchia avanti per 2-1 ad inizio ripresa.

Azzaro riusciva a raggiungere il pari, ma sul finire di gara da un’azione offensiva dell’aostano nasceva un contropiede micidiale del veneto che suggellava con la rete del 3-2 il match e si aggiudicava la Finale. Per la cronaca il Torneo Master era vinto da William Dotto (Serenissima Mestre) che si imponeva per 2-1 in finale su Paolo Zambello (Pierce ’14 Casale Monferrato).

Assegnato a Filippo Filippella anche il prestigioso Trofeo Fair Play in memoria di Gian Luca Rosso ed offerto dalla S.C.S. Elleuno.

Il mese di Ottobre sarà molto impegnativo per l’ASD Calcio Tavolo Aosta a cominciare dal prossimo fine settimana con lo svolgimento del primo dei Tornei del Grand Slam Categoria Subbuteo che si disputerà a Marina di Pisa (PI), per seguire con la Coppa Italia a Squadre ed Individuale, sempre Categoria Subbuteo, in programma a Roma (RM), per concludere con l’Europa League a Squadre di Calcio Tavolo Categoria Open che si disputerà a Saint-Vincent (AO) nell’ultimo weekend del mese.