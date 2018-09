Championnats du Monde Route: Bronze pou Tatiana Guderzo

La championne olympique en titre Anna van der Breggen est devenue championne du monde pour la première fois dans la course en ligne Femmes Elite au terme d’une chevauchée solitaire de 40 kilomètres. Connue pour ses capacités en montagne, la Hollandaise, déjà championne d’Europe en 2016, compte à son palmarès des courses vallonnées comme le Tour d’Italie, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche wallonne et l’Amstel Gold Race. Elle a trouvé dans le Tyrol son terrain d’expression favori, si bien qu’elle a franchi la ligne d’arrivée à Innsbruck avec 3’42’’ d’avance sur sa dauphine, l’Australienne Amanda Spratt, et 5’26’’ sur l’Italienne Tatiana Guderzo qui s’est adjugé la médaille de bronze.

COURSE EN LIGNE FEMMES ELITE PODIUM FINAL

1 – Anna van der Breggen - les 155,6km en 4h11’04”, moyenne : 37,185km/h

2 – Amanda Spratt, à 3’42”

3 – Tatiana Guderzo, à 5’26”

LES DÉCLARATIONS

Anna van der Breggen a déclaré en conférence de presse : « J’ai adoré ce circuit dès que je l’ai découvert. J’ai construit ma saison en fonction de ce rendez-vous et renoncé à des courses comme le Tour d’Italie que j’avais remporté l’an passé pour me ressourcer en VTT, de manière à arriver plus fraîche à ce moment de l’année que d’ordinaire. J’ai senti la pression monter de plus en plus à mesure que l’on se rapprochait du jour J. J’ai trouvé le temps long en me préparant mais ce matin, je me disais que ça allait être bientôt fini et que j’allais pouvoir enfin me détendre. J’ai bénéficié du soutien incroyable de l’équipe néerlandaise. Annemiek Van Vleuten et moi étions toutes les deux leaders mais elle a fait une mauvaise chute. Nous avons bien réagi derrière Amanda Spratt quand elle s’est lancée dans la première échappée, sachant qu’elle grimpe très bien. J’ai pu ensuite poursuivre en solitaire. En franchissant la ligne, j’ai ressenti un grand soulagement parce qu’enfin, ça a bien fonctionné pour moi au Mondial. J’aime vraiment beaucoup être ici. J’adore les montagnes environnantes, la région et les gens qui se sont montrés particulièrement heureux d’accueillir les championnats du monde. Ils ont mis en place un superbe événement. J’aime grimper et nous n’avons pas de montagnes chez nous mais Innsbruck est proche de la Hollande, donc je reviendrai.»

Amanda Spratt: «Je suis assurément ravie de remporter cette médaille de bronze. Je peux en être fière. L’équipe d’Australie m’a bien protégée en début de course. Quand je suis passée à l’offensive, je m’attendais à une réaction des Hollandaises et, effectivement, Anna (van der Breggen) est revenue sur moi. J’ai essayé de rester dans sa roue aussi longtemps que possible. J’ai peut-être commis une petite erreur. J’aurais pu rester avec elle un peu plus longtemps mais elle évoluait à un niveau supérieur aujourd’hui. Elle était si forte ! Je suis contente d’apporter une médaille à l’équipe. J’ai été parfaitement soutenue depuis l’annonce de la sélection. C’était la deuxième fois que je courais en Autriche, après les championnats du monde juniors, route et piste, il y a treize ans. J’étais également venue ici à Innsbruck en octobre dernier pour reconnaître le parcours. J’adore la superbe nature et les paysages du Tyrol.»

Tatiana Guderzo: «Nous avons pris le départ avec Elisa (Longo Borghini) comme leader et nous n’avons pas modifié notre tactique mais il y a eu quelques moments de stress. Je voulais courir pour mes coéquipières et obtenir une bonne place à la fin. Ça a bien marché. Il est inutile de présenter Anna van der Breggen. Elle était l’athlète à battre, donc si elle a gagné, c’est qu’elle était imbattable. Quand elle est sortie, j’étais à fond et je n’ai pas bien vu la physionomie de la course. Ensuite, nous avons dû rétablir la situation de sorte de décrocher une médaille et nous y sommes parvenues.»