Hockey ghiaccio: Stagione a pieni giro per i Gladiators

Fine settimana che inizia ad essere a pieno ritmo per l’HC Aosta Gladiators, chiamato a scendere sul campo con tre formazioni e una discreta pattuglia di atleti in seno ad una rappresentativa. Domani, sabato 29 settembre, la Under 17 dei coach Luca Giovinazzo e Davide Baraldi, dopo due sconfitte di misura, cercherà il riscatto a Pieve di Cadore, dove alle ore 18 sfiderà il Pieve/Cortina.

Domenica 30, invece, due appuntamenti in casa, alla Patinoire di Corso Lancieri.

Alle ore 12.30, la Under 15 allenata da Comiotto e Lorenzo Olivo incontrerà gli storici rivali Valpellice Bulldogs, per cercare la testa definitiva della classifica di categoria. Alle 18.30, invece, inizierà l’avventura della Squadra Senior della società, che affronta il campionato di Italian Hockey League division 1 allenata da coach Luca Giovinazzo.

Primo avversario del Girone ovest sarà l’HC Real Torino. Sono invece in trasferimento per Alleghe (Bl) - dove domani, sabato 29 settembre, inizierà il torneo “Termanini, che si concluderà domenica 30 – i nove atleti tesserati Gladiators selezionati per la rappresentativa del Comitato Piemonte/Valle d’Aosta iscritta alla competizione, di categoria Under 13.

Si tratta di: Lorenzo Lamberti, Simone Cosentino, Alessandro De Santi, Edoardo Muraro, Matteo Mazzocchi, Marco Cosentino, Matteo Giacometto, Giorgio Blanchet e Loris Mattioli. Le altre rappresentative presenti alla competizione sono: Alto Adige, Trentino, Veneto, Lombardia.