Calcio: Seconda categoria; le valdostane nel Girone D

Ufficializzati anche i gironi di Seconda Categoria appena pubblicati sul sito Lnd. Occhio al girone D valdostano:
GIRONE D: AGLIE VALLE SACRA - AOSTA CALCIO 511 A.S.D - BAJO DORA - CAFASSE BALANGERO - CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP - FIANO PLUS - FORNO - GRAND 13 COMBIN - LOCANA CALCIO - MONTJOVET CHAMPDEPRAZ - POL. GRAND PARADIS - POLISPORTIVA VALMALONE - VALCHIUSELLA 1999 A.S.D. - VALDIGNE MONTBLANC CALCIO
GIRONE A: ARMENO - BETTOLE -CASALE CORTE CERRO - CRODO - GRAVELLONA SAN PIETRO - LOZZOLO - OLEGGIO CASTELLO -PRO VIGEZZO - QUARONESE - RIVIERA D ORTA - U.S.I. GRIGNASCO - VARZESE - VIRTUS VILLADOSSOLA - VOLUNTAS SUNA
GIRONE B: AMATORI CASTELLETTO - BASSO NOVARESE - BORGOLAVEZZARO - CAMERI CALCIO - COMIGNAGO CALCIO - DIVIGNANO CALCIO - JUVENZO SAN ROCCO - LA TRECATESE - LUMELLOGNO - PRO GHEMME - RMANTIN - S.NAZZARO SESIA - S.ROCCO - V.R.VERUNO A.S.D.
GIRONE C: ANDEZENO - CASTIGLIONE - GAGLIANICO C.S.I. - LA CERVO - LA VISCHESE - LENTA 2011 - LESSONA CALCIO - LIVORNO F.CALCIO 1926 - MONGRANDO - PIEMONTE SPORT 1963 - SCIOLZE - TORRI BIELLESI A.S.D - TRIDINUM 2016 - VALLE ELVO OCCHIEPPESE
GIRONE E: ACCADEMIA INTERTORINO SRL - ARDOR S. FRANCESCO - ATLETICO ALPIGNANO - AVIGLIANA CALCIO - CAPRIE GREEN CLUB CSA - CENTROCAMPO - EMIT BOYS - OLYMPIC COLLEGNO - POLISPORTIVA BRUINESE - REAL ORIONE VALLETTE - ROSTA CALCIO - VENAUS - VIANNEY - VILLARBASSE
GIRONE F: ATLETICO VOLVERA CALCIO - BORGARETTO CALCIO - CANDIOLO - CUMIANA CALCIO REAL - F.C.FILADELFIA MONCALIERI - LUSERNA - MO.DE.R.N.A. - ONNISPORT CLUB - PECETTO - PIOSSASCO - PSG SSDARL - ROLETTO VAL NOCE - SAN BERNARDO - SPORTING CLUB SAN PIETRO
GIRONE G: BISALTA - CARAGLIO CALCIO - CASTELLETTESE CALCIO - GARESSIO - LAGNASCO CALCIO - MARGARITESE - PIAZZA - SAN BENIGNO - SAN CHIAFFREDO - SAN MICHELE NIELLA - VAL MAIRA - VALLE PO - VALVERMENAGNA - VILLAFALLETTO
GIRONE H: CARAMAGNESE A.S.D. - CARRU - CORTEMILIA - DOGLIANI CALCIO - GENOLA - LANGA CALCIO - MONFORTE BAROLO BOYS - ORANGE CERVERE - PIOBESI - SALSASIO - SANFRE - SPORTROERO - STELLA MARIS - VEZZA D ALBA
GIRONE I: BUTTIGLIERESE 95 - CARESANA CALCIO - CASALNOCETO A.S.D. - CISTERNA D ASTI - DON BOSCO ALESSANDRIA - DON BOSCO ASTI -FORTITUDO F.O. MEZZALUNA - MOLINESE - PIZZERIA MUCHACHA - QUARGNENTO DILETTANTI - SOLERO - VALFENERA - VIGUZZOLESE
GIRONE L: CALCIO NOVESE - CAPRIATESE - CASSANO CALCIO - CASSINE - DEPORTIVO ACQUI FBC 2003 - GARBAGNA - G3 REAL NOVI - MORNESE CALCIO - POL. FRUGAROLESE - POL.CASALCERMELLI - PRO MOLARE - SEXADIUM - SPINETTA MARENGO - VIGNOLESE A.Q.CALCIO AS
I campionati scatteranno domenica 16 settembre e si concluderanno il 5 maggio 2019.
Le date (naturalmente soggette a stravolgimenti nel periodo invernale): 16, 23, 30 settembre; 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18, 25 novembre; 2, 9, 16 dicembre; 10, 17, 24 febbraio; 3, 10, 17, 24, 31 marzo; 7, 14, 28 aprile; 5 maggio.