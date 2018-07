Rafting: Conclusi i Mondiali Junior e Under 23 sulla Dora Baltea

La spettacolare Piazza d’Armi del Castello di Bard, la monumentale fortezza che segna l’ingresso dalla pianura nella Valle d’Aosta, ha fatto da scenario alla premiazione dei Campionati Mondiali Junior e Under 23 e alla cerimonia di chiusura di questo primo evento iridato della World Rafting Federation presieduta dal valdostano Danilo Barmaz.

E a Ivrea si è disputata l’ultima gara in programma, la RX, il confronto diretto tra due equipaggi che ha preceduto il trasferimento degli oltre 250 partecipanti tra atleti, accompagnatori e personale dell’organizzazione, al Forte di Bard per la premiazione e la chiusura. Anche nella RX gli equipaggi italiani hanno proseguito nella raccolta di titoli e medaglie che fin dalla prima prova di Discesa ha caratterizzato questi Mondiali.

Gli equipaggi italiani hanno infatti vinto nelle categorie Junior Femminile, Junior Maschile, Under 23 Maschile e nella categoria MIXED (equipaggi misti) Junior. Vittoria dell’equipaggio della Federazione Russa nella Under 23 Femminile e della Turchia nella MIXED Under 23.

Prossimo appuntamento internazionale per gli equipaggi della Federazione Italiana Rafting, la tappa di World Cup dal 23 al 28 agosto nella Repubblica di Altay, Russia.

Per il rafting italiani invece l’appuntamento è il Campionato Italiano R4 categorie Allievi, Cadetti, Master e Disabili e il Campionato Italiano R1 (Packraft, il rafting in singolo) entrambi in programma dal 6 all’8 ottobre a Solagna (Vicenza) sulla rapide del Brenta per l’organizzazione del Valbrenta Team di Solagna.

I Campionati Mondiali Junior e Under 23 si svolgono grazie alla collaborazione e al sostegno di: Comune di Villeneuve, Assessorato al Turismo, dello Sport, del Commercio e Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, CONI regionale Piemonte, il CONI regionale Valle d’Aosta, Rafting Aventure di Villeneuve e Ivrea Canoa Club. Official supplier: Azienda Vinicola Albino Armani, Enervit.