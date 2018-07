Arti marziali: Luca D'Isanto in Sicilia a caccia del titolo mondiale Wku Muay Thai

Tocca a Luca D'Isanto chiudere una stagione davvero esaltante per il Fighting Club Valle d'Aosta.

Sabato 28 luglio il valdostano salirà sul ring di Rosolini, nel siracusano in Sicilia, per la sfida che mette in palio la cintura mondiale WKU di muay thai per la categoria 63,5/kg. Dovrà vedersela con Prince Junior atleti tra i più forti a livello internazionale portacolori del Sandsak Muay Thai Lussemburgo.

Per il Fighting Club VDA è un ritorno sul quadrato siciliano: lo scorso anno Martine Michieletto si era imposta su Alessia Greco aprendo quella serie positiva di vittoria culminata con l'undicesima consecutiva al Foro Italico di Roma nella nuova edizione di Oktagon.

Ma questa volta è il fighter valdostano a partire con i favori avversi dei pronostici. “Sono consapevole del fatto che in Sicilia mi aspetta un match molto duro – ha commentato D'Isanto alla vigilia della partenza -. Avrò di fronte un'avversario con una grande esperienza nella muay thai ed uno score impressionante per le vittorie ottenute. Comunque mi sento pronto per questa sfida. Con il mio maestro abbiamo preparato al meglio questo appuntamento a cui tengo in modo particolare. Vorrei portare a casa quella cintura”.

Match insidioso anche per il tecnico Manuel Bethaz: “Luca avrà di fronte uno degli avversari più forti in assoluto tra quelli incontrati in tutta la sua carriera sportiva. Prince è tra i migliori nella muay thai con un'ottima padronanza della tecnica. Non ha caso parte da favorito. Ma Luca ha le carte in regola per riuscire nell'impresa. Si è preparato al meglio in questi mesi, superando anche la difficoltà legata al rientro dopo l'infortunio al ginocchio. Ha voglia di combattere questo incontro e di rifarsi dopo il verdetto beffa in Puglia contro Lomurno che lo ha estromesso da Oktagon”.