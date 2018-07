Ginnastica: Eurogym 2018, la Gym Aosta torna dal Belgio 'supersoddisfatta'

Foto di gruppo per una settimana indimenticabile clliccare sulla foto per avviare la gallery)

Si è conclusa per la Gym-Aosta la grande avventura di "Eurogym 2018”, il Festival Europeo della Ginnastica Giovanile che si è svolto a Liegi, in Belgio, dal 14 al 20 luglio.

Sono state 27 le atlete valdostane che hanno rappresentato la Valle in questa importante kermesse continentale. La Gym, inoltre, insieme ad altre 5 società, ASD Petrarca Arezzo, Ginnastica Acrobatica Valle del Noce, S. Maria di Lestizza, Centro Ginnico Olimpia e Virtus Reggio, ha avuto anche l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia in una manifestazione che ha visto la partecipazione di quasi 5000 atleti tra i 12 e i 18 anni, suddivisi in 176 gruppi societari, provenienti da 20 paesi europei e non solo.

La delegazione azzurra era guidata dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emiliana Polini. Ad accompagnare la squadra della Gym-Aosta, invece, sono state le tecniche Elena Bétemps, Gabriella Boaretto, Eleonora Cerva, Ramona Feo e Giorgia Righi. Insieme al gruppo valdostano ha viaggiato anche la direttrice tecnica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Daniela Schiavon.

Le 27 ginnaste della Gym avevano preparato per l’occasione un complesso esercizio collettivo, della durata di circa 6 minuti, che mescola elementi della ginnastica artistica e della ritmica, in un armonia di coreografie con cerchi e altri piccoli attrezzi e salti acrobatici al corpo libero: il tutto attraverso il filo conduttore della “Divina Commedia”, con musiche adatte ai tre canti, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Oltre alla parata di inaugurazione, domenica 15, e alla cerimonia di chiusura, giovedì 19, la Gym ha partecipato a due esibizioni che hanno avuto un grande successo di pubblico e che hanno ricevuto le congratulazioni della direttrice tecnica Polini.

La settimana in Belgio è stata un'esperienza davvero straordinaria e di grande impatto emotivo per le ginnaste della Gym, che hanno vissuto una settimana all'insegna dello sport e dell'amicizia con tantissimi altri giovani, accomunati dalla stessa passione per la ginnastica.

Queste le protagoniste della squadra valdostana: Carola Alleyson, Giada Antonacci, Silvia Balestrini, Bianca Barenghi, Sarah Caniato, Alessia Carcavallo, Francesca Carcavallo, Aurora Caruso, Chiara Chatrian, Federica De Girolamo, Gaia Di Carlo, Hélène Dotti, Sophie Ducret, Martina Fea, Giorgia Lucarelli, Sophie Martinet, Michela Negretto, Cecilia Nuvolari, Alessia Parini, Alice Politi, Enrica Rigollet, Alice Sandri, Carlotta Scipioni, Stella Serra, Sofia Sistilli, Alessia Toscano, Greta Verduci.