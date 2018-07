Calcio: Eccellenza a 16 squadre,. porte sbarrate a Charvensod

Tutto secondo copione: 16 squadre divise in due gironi in Eccellenza, 64 confermate in Promozione divise in 4 gironi e nonostante i playoffs porte sbarrate a Charvensod, Cbs, Oleggio, Acqui (e Rivoli) perchè se fossero salite di categoria avrebbero lasciato dei buchi in Promozione difficili da ricoprire a cascata tramite ripescaggi dalla Prima Categoria. Quest'ultima, infatti, perde un girone. Da 8 a 7 raggruppamenti piemontesi....

Grandi novità in Lnd dopo il comunicato pubblicato ieri sera (venerdì 20 luglio). Ecco cosa cambia nel calcio piemontese tenuto conto di diversi fattori, uno su tutti la crisi che investe il mondo del pallone e che costringe i club a sparire o a fondersi uno con l'altro. Risultato, come ci ha detto il presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta Christian Mossino in una recente intervista: in 10 anni sparite oltre 200 società. E la storia continua.

LE 31 SQUADRE ISCRITTE: PRATICAMENTE CERTO IL RIPESCAGGIO DELLA SANTOSTEFANESE

1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961

2. ALBESE CALCIO

3. ALFIERI ASTI

4. ALICESE CALCIO

5. ARONA CALCIO

6. AYGREVILLE CALCIO

7. BENARZOLE 2012

8. BORGOVERCELLI

9. CALCIO DERTHONA S.R.L.

10. CANELLI SDS 1922

11. CASTELLAZZO B.DA

12. CHERASCHESE 1904

13. CHISOLA CALCIO

14. CITTA DI BAVENO 1908

15. CORNELIANO ROERO

16. FOSSANO CALCIO SSD A R.L.

17. L.G. TRINO

18. LA BIELLESE

19. LA PIANESE

20. LUCENTO

21. MORETTA

22. OLMO

23. ORIZZONTI UNITED

24. PINEROLO

25. PONTDONNAZ HONEARNAD

26. PRO EUREKA

27. ROMENTINESE E CERANO

28. SALUZZO

29. UNION BUSSOLENOBRUZOLO

30. VANCHIGLIA 1915

31. VERBANIA

IL COMUNICATO

Campionato di Eccellenza: n. 2 gironi da 16 squadre

Campionato di Promozione: n. 4 gironi da 16 squadre

Campionato di Prima categoria: n. 7 gironi da 16 squadre

Campionato di Seconda categoria: n. 10 gironi da 14 squadre

Campionato di Terza categoria: numero gironi e squadre variabile in base alle nuove affiliate

LE MOTIVAZIONI

- preso atto delle risultanze relative alla ratifica delle iscrizioni dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria come riportato ai punti precedenti;



- considerato che il numero delle Società iscritte ai suddetti Campionati nel corso delle ultime stagioni sportive è ormai in costante diminuzione a seguito del susseguirsi di fusioni e rinunce ai Campionati di competenza, soprattutto nelle categorie dilettantistiche di base;



- tenuto conto che già nella decorsa stagione sportiva per il completamento dell’organico di alcune categorie il Consiglio Direttivo ha dovuto avvalersi di graduatorie primarie e suppletive, aprendo in più riprese le istanze di ripescaggio per reiterata mancanza di squadre e, per talune categorie, non riuscendo comunque a formare gironi omogenei

registrando un numero di squadre dispari;



- considerato che risulta imprescindibile garantire un adeguato e soddisfacente livello di qualità e di equità tecnico/agonistica in tutti i Campionati dilettantistici regionali, che discenda principalmente da una corretta impostazione degli organici e conseguentemente dal numero dei gironi e dalle squadre ivi inserite, che suggerisce di riportare la categoria Eccellenza allo status quo-ante la caduta di Società professionistiche avvenuta in passato e che ha portato ad ampliare il numero delle squadre nei rispettivi gironi, oltre a prevedere alla chiusura degli organici una adeguata armonizzazione delle restanti categorie attendendo alla volontà di non depauperare i Campionati di base per soddisfare ripescaggi numericamente penalizzanti