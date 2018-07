Rafting: Sulle rapide della Dora Balteai Mondiali Junior e Under 23

Le prove ufficiali del percorso che si sono svolte oggi, domani, domenica 22 luglio, sarà l’equipaggio Under 19 Femminile di Italia 1 il primo sul cancelletto di partenza della gara di Discesa che apre i Campionati Mondiali Junior (Under 19) e Under 23 indetti dalla World Rafting Federation e organizzati sulla Dora Baltea, tra Valle d’Aosta e Piemonte, dalla Federazione Italiana Rafting.

Un appuntamento quello dei Mondiali organizzato nelle due sedi di Villeneuve, pochi chilometri da Aosta, dove si svolgerà la gara di Discesa, e Ivrea, qui si correranno le gare di RX e Slalom, in poco meno di due mesi dalla F.I.Raft. dopo l’assegnazione all’Italia di questi che sono i primi Mondiali indetti dalla World Rafting Federation nata lo scorso gennaio.

Un lavoro febbrile ha portato all’organizzazione di un evento che vedrà impegnati, accanto alla rappresentativa italiana, le atlete e gli atleti di 14 nazioni: Albania, Armenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cile, Croazia, Iran, Macedonia, Russia, Serbia, Slovacchia, Turchia, Ucraina.

Oltre 200 persone che fanno base nel Village dei Mondiali allestito a Villeneuve, in località Chavonne, sulle rive della Dora Baltea. Il programma di domani, domenica 22 luglio, prevede alle ore 10.00, il via della gara di Discesa sul percorso Villeneuve-Sarre con i concorrenti divisi in due gruppi.

Nel pomeriggio, tutti i partecipanti ai Campionati Mondiali, atleti, allenatori e accompagnatori si trasferiranno a Ivrea dove, alle 16.30, in collaborazione con l’International Canoe Federation e la Federazione Italiana Canoa-Kayak che a Ivrea stanno disputando i Mondiali Junior di Canoa Slalom, si terrà la sfilata e la cerimonia ufficiale di apertura dei Mondiali di Rafting.

Sempre a Ivrea, lunedì 23 luglio, verrà disputata la gara di Slalom, mentre martedì 24, verrà corsa la gara della specialità RX, il match race del Rafting. Al termine si terrà la premiazione e la cerimonia di chiusura dei Mondiali Junior e Under 23. Ai Campionati Mondiali Junior e Under 23 la nazionale italiana si presenta con nove equipaggi composti da 25 tra atlete e atleti provenienti dai Club: Addavì di Sondrio, ASD DRD4 di Merano (Bolzano), Canoa Club Verona, Indomita Valtellina River di Sondrio, ASD Pescantina (Verona), Rafting Aventure di Villeneuve (Aosta), Sesia Rafting di Vocca (Vercelli), ASD Sterzing e ASD Tigerle di Vipiteno (Bolzano).

I Campionati Mondiali Junior e Under 23 si svolgono grazie alla collaborazione e al sostegno di: Comune di Villeneuve, Assessorato al Turismo, dello Sport, del Commercio e Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, CONI regionale Piemonte, il CONI regionale Valle d’Aosta, Rafting Aventure di Villeneuve e Ivrea Canoa Club. Official supplier: Azienda Vinicola Albino Armani, Enervit. Tutte le informazioni sui Mondiali Junior e Under 23 www.worldraftingfederation.com e.www.federrafting.it