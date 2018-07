Calcio: Eccelenza già iscritte CHarva e Aygreille

Tra le 31 squadre già iscritte la campionato di calcio Eccellenza figurano Aygreville e Charvansod.

L'ha confermato il Comitato Piemonte VDA della LND in un comunicato stampa. Nei prossimi giorni verrà chiarito se sarà una la squadra ripescata, formando così due gironi da 16, oppure tre per mantenere un campionato con due gironi a 18 squadre. Per ora nessun problema per le cuneesi, perché le otto squadre aventi diritto si sono regolarmente iscritte. Le società potrebbero diventare nove in caso di ripescaggio della Santostefanese.

Il rebus resta aperto: ripescate Cbs, Oleggio, Charvensod e Acqui per due classici gironi da 18 club o riduzione a 16? Lo scopriremo presto...

IL COMUNICATO

Si rende noto che il Consiglio Direttivo ha esaminato la documentazione inoltrata dalle Associazioni Sportive aderenti inserite nell’organico del Campionato di Eccellenza 2018/19 ed ha espresso parere positivo per le sottonotate Società:

1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961

2. ALBESE CALCIO

3. ALFIERI ASTI

4. ALICESE CALCIO

5. ARONA CALCIO

6. AYGREVILLE CALCIO

7. BENARZOLE 2012

8. BORGOVERCELLI

9. CALCIO DERTHONA S.R.L.

10. CANELLI SDS 1922

11. CASTELLAZZO B.DA

12. CHERASCHESE 1904

13. CHISOLA CALCIO

14. CITTA DI BAVENO 1908

15. CORNELIANO ROERO

16. FOSSANO CALCIO SSD A R.L.

17. L.G. TRINO

18. LA BIELLESE

19. LA PIANESE

20. LUCENTO

21. MORETTA

22. OLMO

23. ORIZZONTI UNITED

24. PINEROLO

25. PONTDONNAZ HONEARNAD

26. PRO EUREKA

27. ROMENTINESE E CERANO

28. SALUZZO

29. UNION BUSSOLENOBRUZOLO

30. VANCHIGLIA 1915

31. VERBANIA