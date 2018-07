Atletica: Buona esperienza per la squadra valdostana al 1° Trofeo Regioni Juniores e Promesse

Presenti le squadre di Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; tutte realtà di alto rango, la classifica al femminile ha visto la squadra rossonera precedere le liguri per nove lunghezze, mentre tra i maschi, il team Valle d'Aosta ha chiuso la classifica, con il quinto posto, fanalino di coda. Nella classifica generale, la rappresentativa regionale ha chiuso con il quinto posto, con il trofeo che è andato all'Emilia Romagna, davanti a Lombardia, Piemonte e Liguria. Quattro prove di corsa (100, 400, 100/110Hs e 1500) e altrettanti concorsi (alto, triplo, peso e giavellotto), più la staffetta 4x100.

Nelle gara al femminile, in bella evidenza ha chiuso l'azzurra dei freschi europei under18 di Gyor, Eleonora Foudraz (Calvesi) che nei 400 metri ha concluso con il secondo miglior tempo con 56”13; nella stessa gara, il giro di pista, settima piazza per Martina Mladenic (Calvesi) che ha concluso in 59”63. Nella velocità, nei 100 metri 7a Micol Turato (Cogne) con 12”65 a 2 centesimi dal personale, 4 centesimi meglio di Veronica Pirana (Calvesi) che ha corso in 12”69, mentre 12esima si è piazza Claudia Casadei (Cogne) con 13”12. Niente 400hs nel programma tecnico e quindi la punta Eleonora Marchiando (Calvesi) ha corso la prova veloce con le barriere, i 100hs, terminando al secondo posto con 14”55.

Tre atlete schierate sui 1500, con Silvia Gradizzi (S.Orso) ottava in 5'05”40 e migliore delle corregionali, davanti a Sveva Nobili (Calvesi), nona con il nuovo primato personale di 5'06”17 ed Elena Perego (Calvesi), 11esima con 5'19”17, anche lei al nuovo pb. Venendo ai concorsi, Hélène Bringhen (Calvesi) nel salto in alto ha concluso al quinto posto con 1m50; nel triplo Corinne Challancin (Pont Donnas) ha concluso con la quinta piazza con 11m70 e Charlotte Siani (Calvesi) 7a con 11m24.

Dal settore lanci, sesta posizione per Denisa Taut (Cogne) nel getto del peso con 7m70 e nel giavellotto nona ha concluso Blanca Mancini (Calvesi) con 17m89 e decima Giulia Aresca (Cogne) con 17m54. Veloce e determinata la staffetta rosa, dove la 4x100 valdostana ha concluso con il secondo miglior tempo, grazie alle frazioniste Micol Turato, Eleonora Foudraz, Veronica Pirana ed Eleonora Marchiando capaci di 47”66. A livello maschile, nei 100 metri 11”09 ha corso Nicolò Fasulo (Pont Donnas), prestazioni che gli ha dato la settima piazza, mentre il compagno di club Alessandro Zani (Pont Donnas) ha terminato in 11”65.

Positiva prova dei 400 piani per Joao Carlos Pina Barros (Calvesi) quinto in 49”56 con il nuovo primato personale. Con lui, sul giro di pista Filippo Girardi (Cogne) che ha corso in 51”68 con la decima piazza e Mattia Paonessa (Pont Donnas) che si è piazzato 11esimo con 54”10. Nei 110hs seconda piazza per Jean Marie Robbin (Calvesi) che con gli ostacoli alti si è distinto chiudendo in 14”98.

Nei 1500 ottava posizione per Albert Vierin (Calvesi) con 4'45”87. Nel salto in alto, in settima posizione ha concluso Pietro Scattolin (Cogne) con 1m85; nel triplo 13m13 e settima posizione per Emiliano Vuillermoz (Cogne); nel peso nono ha chiuso Matteo Yon (Pont Donnas) con 6m71 e nono Roberto Ravo (Pont Donnas) che con 38m22 nel giavellotto ha migliorato il proprio personale.

La staffetta 4x100 rossonera composta da Filippo Girardi, Jean Marie Robbin, Joao Carlos Pina Barros e Nicolò Fasulo si è piazza al terzo posto con il tempo di 43”11.

