Arti Marziali: Lo scettro d'Italia a Martine Michieletto

Durante l'anno Martin Michieletto ha battuto tutte le principali rivali in Italia. Sabato in un Foro Italico gremito, la valdostana del Fighting Club Valle d'Aosta ha sconfitto anche l'ultima in grado di contenderle lo scettro di reginetta nazionale. Si è imposta contro la toscana Gloria Peritore nel match di K1 Fight Code (categoria 56,700/kg) con verdetto unanime dopo aver dominato tutte e tre le riprese. Undicesimo incontro stagionale per la pluricampionessa di Donnas e undicesima vittoria consecutiva: un primato che la conferma anche ai massimi vertici mondiali.

“Sono contenta per questa vittoria – ha detto a caldo Michieletto -. Sapevo sarebbe stato un match difficile ed impegnativo e per tante ragioni. Avrei avuto di fronte un'avversaria difficile da inquadrare e con uno stile non del tutto pulito sotto il punto di vista tecnico. Inoltre arrivavo ad Oktagon dopo una lunga stagione e dieci incontri alle spalle. La stanchezza avrebbe potuto giocare qualche brutto scherzo. Invece – ha aggiunto – sul ring sono rimasta concentrata, ho vinto tutte e tre le riprese grazie ad una serie di colpi messi a segno con il diretto sinistro e con i calci, ma non è stato semplice”.

Un successo pesante anche secondo il tecnico Manuel Bethaz come sempre all'angolo del ring: “Dal punto di vista dello spettacolo non è stata un gran bel combattimento – ha spiegato -. Sapevamo anche avremmo avuto davanti una rivale con una tecnica sporca ma comunque regolare. Infatti, nella seconda parte dell'incontro ha provato in continuazione a legare in clinch ed essendo regolamento K1 e non muay thai si è trattato di azioni poco belle da vedere. Comunque Martine, come al solito, ha interpretato alla perfezione la lettura del match ed è riuscita a mettere a segno un gran numero di colpi nelle tre riprese tanto da portare dalla sua il verdetto unanime dei giudici di gara. Per lei è la fine di una lunga stagione: si è confermata a livello internazionale ed adesso anche in Italia ha dimostrato di non avere rivali”.

Stagione che non è ancora finita per il Fighting Club Valle d'Aosta dopo la trasferta capitolina. Il 28 luglio il team rossonero tornerà a distanza di un anno a Rosolini, in Sicilia, questa volta con Luca D'Isanto atteso sul ring contro il fighter del Lussemburgo Price Junior nel match che mette in palio la cintura mondiale Wku di muay thai della categoria 63,5/kg.