Mondiale di basket in carrozzina, al via il countdown. Ecco i nomi dei 16 convocati in azzurro

Mancano due mesi al mondiale di Amburgo di Basket in carrozzina (16/27 agosto), uno degli appuntamenti più importanti del calendario paralimpico 2018. Gli azzurri sono giunti alla competizione iridata dopo aver conquistato il settimo posto all'Europeo di Tenerife dello scorso anno, grazie alla vittoria nello spareggio con Israele.



Da oggi comincia una nuova fase nel percorso di avvicimaneto ai Campionati del Mondo. La Nazionale di basket in carrozzina, guidata dal coach Di Giusto, si radunerà a Lignano Sabbiadoro (Ud), presso il Bella Italia Village, struttura che ha recentemente ospiato gli allenamenti delle rappresentative under 22 e femminile.



Quasi una settimana di lavoro in programma, fino a giovedì 21 giugno. Lunedì 18 gli azzurri sfideranno - in una serie di test match - la Nazionale spagnola. In calendario anche una esibizione amichevole nella serata di martedì 19 giugno presso il Palachiarbola di Trieste (dalle ore 20), nell'ambito della manifestazione di solidarietà Believe in Yourself.



Sono 16 gli atleti a disposizione del Coach Di Giusto. Da questo gruppo saranno scelti i 12 azzurri che faranno parte della spedizione in terra tedesca.





Claudio SPANU (Dinamo Lab)

Davide SCHIERA (Briantea 84)

Francesco SANTORELLI (Briantea 84)

Ahmed RAOURAHI (Briantea 84)

Driss SAAID (Uicep Torino)

Giacomo TOSATTO (S. Stefano) - Indisponibile

Marco STUPENENGO (Santa Lucia Roma)

Domenico MICELI (Amicacci Giulianova)

Domenico BELTRAME (Santa Lucia Roma)

Filippo CAROSSINO – capitano - (UnipolSai Briantea 84).

Andrea GIARETTI (S. Stefano)

Giulio Maria PAPI (Briantea 84)

Sabri BEDZETI (S. Stefano)

Jacopo GENINAZZI (Briantea 84)

Enico GHIONE (S. Stefano)

Simone DE MAGGI – capitano - (Amicacci Giulianova)



“Questo di Lignano è uno stage ancora orientativo, più che un raduno – precisa Coach Carlo Di Giusto- perché ci saranno 15 giocatori mentre la rosa ufficiale riguarderà 12 elementi, quelli che verranno a luglio all’ultimo Raduno tecnico pre-Mondiale. Ho selezionato ragazzi con un’età media di 25 anni, un mix di freschezza ed esperienza, e invitato la Spagna vice campione paralimpico a Rio 2016, sarà un bel test di condizione per tutti, sfidarli”.