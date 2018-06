Ginnastica:Il meglio dell'Italia sulla pedana di Torino

Domani, venerdì 8 giugno, al PalaVela di Torino prenderà il via la terza e ultima tappa dei Campionati Italiani di Serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile. Una due giorni che vedrà salire in pedana le migliori squadre italiane: il venerdì si partirà con la serie B alle ore 15,30 con il riscaldamento delle squadre maschili e femminili, per poi iniziare la competizione alle ore 16.

Sabato invece sarà la volta delle big, le compagini della serie A: le gare della 1^ suddivisione prenderanno il via alle ore 9,30, per poi lasciare spazio alla 2^ suddivisione dalle ore 14,30. La manifestazione proseguirà con le premiazioni e l’assegnazione dei titoli italiani alle ore 19,00, per poi concludersi con la cerimonia di chiusura, uno spettacolo dei Sonics, compagnia italiana di acrobati e performer che, dopo aver partecipato alle più importanti cerimonie internazionali, si esibirà davanti al pubblico del PalaVela. Grande attesa per i 430 atleti e le 72 società che gareggeranno sulla pedana torinese per aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia.

Occhi puntati sulle “Fate”, la squadra delle giovanissime in preparazione per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma grandissimo entusiasmo anche per le ginnaste che hanno preso parte ai Giochi di Rio 2016, ormai divenute vere e proprie icone per tante adolescenti. Carlotta Ferlito, Elisa Meneghini, Lara Mori sono infatti solo alcuni dei volti noti del movimento della ginnastica artistica che animeranno il pubblico del PalaVela.

Tra le squadre in gara, spiccano anche due squadre femminili torinesi in serie A, la Victoria Torino e la Reale Ginnastica, e la squadra maschile della Victoria per la serie B. Una manifestazione che saprà unire la grande emozione e l’adrenalina di questa disciplina insieme all’entusiasmo dello spettacolo, grazie alla meticolosa organizzazione della Ginnastica Victoria Torino. Una società che, sotto la guida del Presidente Ezio Torta e della DT Patrizia Signor, ormai da anni si distingue nel panorama italiano per l’organizzazione di manifestazioni per conto della Federazione Ginnastica d’Italia.

Le formazioni della Ginnastica Victoria Torino La Ginnastica Victoria sarà impegnata con due squadre in campo gara: la squadra femminile nella massima serie del campionato, mentre quella maschile nel campionato di Serie B. La formazione capitanata da Martina Natale è composta da Carola Macchia, Silvia Barchi, Alice Porcu, Alice Sereno, Dinah Pisoni, Alexia Varesio, Olivia Di Gregorio, Sara Ortuso, e dalla ginnasta belga Motten Dorien, in prestito al club torinese.

Dopo aver affrontato con grande determinazione e impegno le due prime prove di campionato, la prima ad Arezzo e la seconda a Milano, le ginnaste torinesi guidate dalla DT Patrizia Signor e mantenere salda la posizione ottenuta nel campionato della massima serie. La squadra femminile, infatti, in occasione della seconda tappa, si è classificata 15esima, migliorando notevolmente il risultato della prima prova di Arezzo.

Marco Barchi, Lorenzo Monti, Alec Gallo, Andrea Aprile e i giovanissimi Cristiano Raffa e Antonio Rizzica, sono invece i ginnasti torinesi che affronteranno la gara maschile di serie B: non pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti in occasione della prima tappa, la compagine torinese è determinata a riconquistare posizioni per poter salire sul podio tra le migliori squadre della serie B.

Grande attesa per il beniamino di casa, Lorenzo Pisano, che in occasione del Campionato Italiano gareggerà in prestito alla squadra di Macerata, la Virtus Pasqualetti, prendendo così parte alle competizioni della massima serie. Dopo una buona prova in Coppa del Mondo, svoltasi in Croazia dal 24 al 27 maggio, l’atleta torinese è pronto a dare il meglio di sé e a dimostrare tutto il suo talento di fronte al pubblico di casa.

Biglietteria

I biglietti possono ancora essere acquistati presso la segreteria del PalaGinnastica di via Pacchiotti 71, a Torino e saranno disponibili ai botteghini del PalaVela di via Ventimiglia 122 a Torino, a partire dalle ore 14,30 di venerdì 8 giugno.

Per la giornata di venerdì 8 giugno, il prezzo del biglietto sarà uguale per tutti i settori dell’impianto: €8,00 + €2 di prevendita.

Per la giornata di sabato 9 giugno:

TRIBUNA GOLD €23,00 + €2 di prevendita

1^ ANELLO TRIBUNA EST-OVEST €18,00 + €2 di prevendita

2^ ANELLO TRIBUNA EST-OVEST €12,00 + €2 di prevendita

3^ ANELLO €8,00 + € 2 di prevendita