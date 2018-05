GIRO D’ITALIA: Chris Froome ha vinto il giro 101, Bennett si aggiudica l'ultima tappa a Roma

Chris Froome (Team Sky) ha vinto il centunesimo Giro d'Italia, indossando la Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando il Trofeo Senza Fine. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tom Dumoulin (Team Sunweb) e Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team).



Nella tappa di oggi il collegio dei commissari, d'accordo con la direzione di corsa, ha deciso di neutralizzare i tempi dopo che la gara aveva percorso tre giri. Gli abbuoni previsti per la Tappa 21 sono stati cancellati. I punti sono stati assegnati regolarmente.



Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) ha vinto la ventunesima tappa, Roma-Roma di 115 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Elia Viviani (Quick-Step Floors) e Jean-Pierre Drucker (BMC Racing Team).



CLASSIFICA GENERALE

1 - Chris Froome (Team Sky)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 46"

3 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 4'57"

4 - Richard Carapaz (Movistar Team) a 5'44"

5 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) a 8'03"



MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Chris Froome (Team Sky)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Chris Froome (Team Sky) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Elia Viviani (Quick-Step Floors) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Chris Froome (Team Sky)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Chris Froome (Team Sky) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)

RISULTATO TAPPA

1 - Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) - 115 km in 2h50’49”, media 40,934 km/h

2 - Elia Viviani (Quick-Step Floors) s.t.

3 - Jean-Pierre Drucker (BMC Racing Team) s.t.

4 - Baptiste Planckaert (Team Katusha Alpecin) s.t.

5 - Manuel Belletti (Androni Giocattoli - Sidermec) s.t.





La Maglia Rosa Chris Froome, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È fantastico immergersi nell'atmosfera di Roma. Sono rimasto entusiasta dalla folla e dai monumenti. Ho bisogno di un po' di tempo per riflettere ma questa gara è stata incredibile. Per ogni ciclista è un sogno avere tutte e tre le maglie di leader dei Grand Tour. Mi sto ancora pizzicando. Non posso credere di essere qui in Maglia Rosa". Il vincitore di tappa Sam Bennett ha dichiarato: "Non so come sia riuscito a battere Elia Viviani. Ho sofferto così tanto negli ultimi giorni in montagna... il mio team ha fatto un lavoro fantastico per rientrare sull'ultima fuga. È fantastico aver vinto tre tappe al Giro, ma domani dovrò alzarmi e concentrarmi sul mio prossimo obiettivo: il campionato irlandese. Mi piacerebbe mostrare i nostri colori nazionali sul palcoscenico del mondo".