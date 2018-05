Ciclismo: Un grande Andreas Vittone sfiora il podio

Ancora una grande prestazione di Andreas Vittone, primo anno in categoria e da questa stagione tesserato per i ticinesi del Vc Monte Tanaro. Il gressaens, questa mattina, nella 4° prova della UCI Junior Series Xco – la Coppa del Mondo Junior -, a Obertraun, in Austria, ha sfiorato il podio, conquistando un più che prestigioso quarto posto.

Sui quattro giri del tracciato austriaco, netto il successo del nazionale francese Mathis Azzarro (1h 06’39”3), che precede l’azzurro Filippo Fontana (1h 07’34”3) e il tedesco del Team Bulls, Leon Kaiser (1h 08’33”6). Quarto, a 6”6, Andreas Vittone (Vc Monte Tamaro; 1h 08’40”2).

Gli altri atleti della nazionale italiana: 7° Zaccaria Toccoli; 9° Simone Avondetto; 19° Emanuele Huez; 38° Federico Giuffredi; non ha preso il via Dario Cherchi.

Inizio di stagione scoppiettante per il giovane valdostano, al primo anno in categoria e sempre nelle primissime posizioni nella gare sin qui disputate. Già in bella evidenza negli anni passati, anche se l’ultima stagione negli Allievi – in maglia Cicli Lucchini - non è stata fortunata, vittima di una lunga serie di incidenti meccanici, che spesso hanno pregiudicato risultati di prestigio.