Ciclismo: Challancin e Agostinacchio sbancano la Xc Cuasso al Monte

Atleti valdostani protagonisti, nella giornata del primo maggio, sul tracciato della Top Class Xco 2018 di Cuasso al Monte, località varesina che ha visto salire sul gradino più alto del podio Giulia Challancin e Filippo Agostinacchio, con Etienne Grimod che conclude al secondo posto.

Negli Allievi Donne primo anno, a imporsi è Giulia Challancin (Xco Project; 34’43”) a precedere Aurora Cometti (Pol. Sorisolese; a 4’39”) e la prima degli Allievi secondo anno, Erika Nitelli (Rostese; a 8’45”).

Al maschile, la vittoria assoluta, in volata e per un solo secondo, va all’Allievo 2° anno Diego Caviglia (Ucla1991; 42’58”), a precedere il migliore degli Allievi primo anno, Filippo Agostinacchio (Xco Project; 42’59”); 29° Davide Panegos (Xco Project; 18° All 1). Negli Esordienti, vittoria del ‘secondo anno Marco Betteo (Rive Rosse; 41’20”); in 13° posizione assoluta Etienne Grimod (Xco Project; a 5’54”), secondo negli Esordienti primo anno.

MountainBike

Nono Trofeo Xc Gold Race, 2° prova della Piemonte YoungMtb e Campionato regionale per Eserodienti e Allievi, domenica 29 aprile, a Pecetto di Valenza (Alessandria) e ancora una volta sono grandi protagonisti gli atleti valdostani.

Negli Allievi Donne 2° anno, doppietta rossonera grazie a Sylvie Truc (Racconigi Cycling; 34’53”), che precede di 13” Nicole Pesse (Cicli Lucchini). Al 5° posto Alessia Leidi (Vc Courmayeur MB; a 8’13”); 7° Christèle Vuillermoz (Vc Courmayeur MB; a 9’29”).

Al maschile, successo di Mattia Beretta (Ktm-Protek; 40’58”). Al quinto posto Lorenzo Russotto (Gs Lupi; a 2’28”); 12° Alessandro Nigra (Gs Lupi; a 5’19”); 16° Filippo Latella (Cicli Lucchini); 18° Alberto Bor (Cicli Lucchini); 22° Davide Balmino (Gs Lupi); 24° Davide Rosset (Vc Courmayeur MB).

Negli Allievi Donne primo anno, gradino alto del podio a Giulia Challancin (Xco Project; 34’57”). In campo maschile, piazza d’onore per Filippo Agostinacchio (Xco Project), attardato di 9” dal vincitore, Gioele Solenne (Team Bramati; 41’42”). In 12° posizione Hervé Bionaz (Cicli Lucchini; a 6’15”); 22° Paolo Farinet (Vc Courmayeur MB); 32° Davide Panegos (Xco Project).

Negli Esordienti Donne 2° anno, vittoria di Sara Barcella (Mtb San Paolo; 23’31”). Quarta Elisa Rosset (Vc Courmayeur MB; a 2’582); 9° Lara Balmino (Gs Lupi; a 6’47”).

Al maschile, successo di Marco Betteo (Rive Rosse; 31’05”); 12° posto a Alesso Cino (Gs Lupi; a 2’57”). Negli Esordienti Donne 1° anno, s’impone Gaia Gasperini (Ucla1991; 23’33”), con quarta Nicole Truc (Cicli Lucchini; a 1’45”) e 8° Emilie Polo (Vc Courmayeur MB; a 4’37”). Al maschile, a imporsi è Carlo Bonetto (Rostese; 32’22”), con 5° Remy Latella (Cicli Lucchini; a 3’21”).

Negli Juniores, gradino alto del podio a Stefano Goria (Mad Wheels; 1h 02’05”); al 6° e 7° posto la coppia del Gs Lupi, Mathieu Montovert (a 4’16”) e Federico Serpone (a 4’54”); 20° posizione per Andrea Dell’Amico (Vc Courmayeur MB).

Nei Master 5, secondo gradino del podio a Corrado Cottin (Cicli Benato), attardato di 1’25” dal vincitorie, Carlo Zuccolini (Lugagnano; 52’45”).