Ciclismo: Davide Pinato secondo Under 23 nella GranFondo Bramaterra

Terza tappa della Coppa Piemonte di MountainBike, ieri, con la GranFondo Bramaterra (Biella), tracciato di 39 km con 1250 metri di dislivello, con partenza e arrivo a Villa del Bosco, uno dei sette comuni del consorzio Bramaterra, gara che vede Davide Pinato conclude in seconda posizione nella categoria Under 23.

La vittoria è andata al verbanese Luca Ronchi (Soudal; 1 h52’22”), con quinto assoluto, quarto Elite, Andrea Cina (Sixs Boscaro; 1h 56’50”). In settima posizione, secondo Under 23, Davide Pinato (Vittoria Lepontia; 1h 59’04”); 18° a pari merito, quarti Under 23, Alberto Cosentino e Davide Aresca (Vittoria Lepontia); 23°, primo di M1, Cristian Lucia (Sixs); 43° Fabio Cosentino (Vittoria; 3° Elite Master); 48° Matteo Stabbio (Rdr Italia Factory; 8° Under).

MountainBike

Quarta tappa del Grand Prix Centro Italia di MountainBike, ieri, a San Terenziano (Perugia) e bella vittoria negli Allievi primo anno di Yannick Parisi (Pila Bike Planet), che ha coperto di 16 km del tracciato nel tempo complessivo di 55’03”.

MountainBike

Nono Trofeo Baby Gold Cup, ieri, a Pecetto di Valenza (Alessandria), valido quale seconda prova del Trofeo Nord-Ovest Xco, riservato alla categoria Giovanissimi. Nei G2 femminile, vittoria di Greta Giolo (La Fenice), e quarto posto di Linda Monami (Vtt Arnad). Nei G3 maschile, terza posizione di Davide Monami (Vtt Arnad) e quarto di Pietro Mantasia (Vc Courmayeur MB), nella gara vinta da Giovanni Bosio (Mtb I Cinghiali). Nei G5 femminile s’impone Sofia Guichardaz (Xco Project) e terzo posto di Miriana Bee (Vtt Arnad).

Strada

Sesta e conclusiva tappa, venerdì, del GiroSardegna, di 39 km e finale in salita, da Budoni a Sant’Anna, 10,5 km di ascesa con i primi 3500 metri molto impegnativi. Nel MedioGiro, vittoria di Matteo Cipriani (Infinity; 1h 14’01”; media 30,800 km/h). All’ 89° posto Mauro Viérin (Gs Aquile; 1h 26’10”; 11° M5); 94° Gianfranco Cimberio (Rodman Azimut; 1h 26’50”; 3° M9); 95° Guido Rossa (Gs Aquile; 1h 26’53”; 7° M8); 202° Luigino Rollandin (Gs Aquile; 2h 24’43”; 15° M10).