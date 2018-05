Calcio: La Monte Cervino Cup sfugge ai Pulcini Misti del Monte Cervino

Bella prestazione dei Pulcini di mister Ambrogio Deiana che in finale sono stati sconfitti dal Santo Stefano Ticino.

Il torneo riservato ai Pulcini Misti, organizzato dall’SVC, è un’occasione per permettere ai calciatori in erba e ai loro accompagnatori per socializzare e dare impulso ai valori dello sport sano ed educativo come è nello spirito della società presieduta da Luca Bertuletti.

Per tornare agli aspetti agonistici, il torneo disputato il 25 aprile ha visto classificarsi al terzo poto la squadra dell’Aygreville. Miglior giocatore Robertro Vianello del San Maurizio; 16 le squadre iscritte provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e tre valdostane.