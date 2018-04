Rafting: Canoa Club Verona domina tappa Verona la tappa di Coppa Italia 2108 prova 31° Campionato Italiano Rafting

Dopo il campo di gara della Discesa Classica di 5 km che si snodava nel centro di Verona, la gara RX si è disputata nel tratto di fiume attrezzato del Campo Slalom del CC Verona che ha sede al Centro Bottagisio di Chievo. Nella classifica finale, stilata in base ai risultati conseguiti nelle due specialità, vittoria dei padroni di casa del Canoa Club Verona nella categoria Junior Maschile mentre nella Femminile si è imposto l’equipaggio del club DRD4 di Merano (Bolzano).

Nei Cadetti, e primo in classifica valida per il Trofeo CONI 2018, l’equipaggio di un altro team che conosce bene l’Adige, quello del Canoa Club Pescantina 2 di Pescantina (Verona). davanti al Valbrenta Team 2 di Solagna (Vicenza). Nella altre categorie, vittoria dell’Adda Viva Indomita Valtellina 3 di Sondrio nella Master Maschile, mentre nella Senior Femminile, primo posto per il Sesia Rafting di Vocca (Vercelli) e ancora del Canoa Club Pescantina nell’Under 23 Maschile.

Infine, nella categoria “Atleti non agonisti”, vittoria per l’equipaggio proveniente da Mestriago (Trento) dell’Extreme Waves Adventure Val di Sole. La settimana che si apre riserva due importanti appuntamenti. Uno a livello internazionale con la disputa in Turchia dall’8 al 13 maggio, della gara di apertura della World Cup indetta dalla World Rafting Federation, fresca di riconoscimento da parte della International Canoe Federation e quindi dell’ingresso in ambito CIO.

La rappresentativa della Federazione Italiana Rafting guidata dal presidente Danilo Barmaz (presidente anche della World Rafting Federation) con lo staff tecnico composto da Paolo Benciolini e Stefano Pellin e gli accompagnatori Matteo Benciolini e Francesco Cerri sarà formata da 30 tra atlete ed atleti.

Secondo appuntamento, il 7 maggio a Vigevano (Pavia) sul Ticino per la “Rafting Race Parco del Ticino” 5° Campionato Studentesco Lombardia organizzato dal AqQua Canoa & Rafing SSD con la collaborazione di Enel Green Power. Il calendario e tutte le informazioni sull’attività della Federazione Italiana Rafting sul sito: www.federrafting.it e alla pagina Facebook