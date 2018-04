Ciclismo: Waldimir Cuaz sul podio della GranFondo Bra-Bra

A distanza di due settimana, dall’esordio della Coppa Piemonte a Novi Ligure, ancora un podio per Wladimir Cuaz, oggi terzo, nella GranFondo Bra-Bra. E, come per la gara nell’alessandrino, Cuaz vede sfumare il gradino più alto soltanto in volata: a Novi fu secondo, superato da Andrea Gallo; questa mattina a imporsi è stato ancora Andrea Gallo, con Simone Piazza secondo. Nella GranFondo Bra-Bra – 160 km, dislivello positivo di 2625 metri -, Andrea Gallo (Isolmant; 4h 28’26”; media 35,550 km/h) ha la meglio in volata, per un solo secondo, di Simone Piazza (Rodman Azimut) e di Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 4h 28’27”; 2° Junior).

In bella evidenza anche Federico Agostino (Cicli Benato), 25° assoluto e 5° S2, in 4h 39’10”; 57° Francesco Antonio Macrì (Cicli Benato; 4h 53’04”; 10° Vet2); 60° Guido Besenval (Cicli Benato; 4h 53’04”; 11° Vet2); 99° Diego Marana (Cicli Benato; 5h 00’54”; 7° Gen2); 128° Matteo Thiebat (Cicli Lucchini); 134° Corrado Pasquali (Cicli Lucchini); 151° Paolo Bracco (Cicli Lucchini); 156° Fabrizio Cuaz (Cicli Benato).

Nel MedioFondo – 108 km, 1980 metri dislivello positivo -, vittoria di Davide Busuito (Ciclismo; 3h 02’33”; media 35,670 km/h). Al 39° posto Erik Del Degan (Cicli Lucchini; 3h 10’42”; 4° Veterani 1); 164° Andrea Carlotto (Cicli Lucchini; 3h 24’25”; 26° Junior); 170° Jean Pellissier (3h 24’37”; 25° Vet2); 370° Jean-Pierre Charles (Gs Aquile; 57° Vet2); 373° Domenico Minniti (Gs Aquile; 62° Vet1); 410° Mariano Dal Molin (Cicli Benato; 63° Vet2); 446° Alessandra Plat (Gs Aquile; 3h 47’58”; 9 W1); 506° Didier Coquillard (Gs Aquile); 544° Simone Massimino (Gs Aquile); 548° Mario Pastoret (Cicli Lucchini); 558° Enrico Cuaz (Cicli Lucchini); 561° Simone D’Amico (Gs Aquile); 641° René Montrosset (Gs Aquile); 685° Nicoletta Pagliero (Cicli Lucchini; 14° W2); 786° e 797° Oscar Stoppa e Luigi Miriello (Gs Aquile); 843° Ennio Ruffier (Cicli Benato); 882° Francesco Augimeri (Gs Aquile); 1143° Katia Mosconi (37° W2) e 1143° Vincenzo Midolo (Gs Aquile).

Nel percorso Corto – 66 km, 1120 metri di dislivello positivo -, successo di Davide Caresio (1h 53’56”; media 35,040 km/h). al 32° posto Gennaro Iannello (Cicli Lucchini; 2h 16’27”; 2° SuperGentlemen); 41° Alberto Paganin (Gs Aquile; 2h 20’46”; 5° S1); 57° Carlo Inglese (Gs Aquile; 2h 22’58”; 6° Vet1); 49° Marco Gamalero (Cicli Lucchini; 2h 23’41”; 8° S2); 67° Egidio Ruffier (Cicli Benato; 2h 29’02”; 6° SGA); 114° Paolo Lancini (Cicli Lucchini); 118° Enzo Milliery (Cicli Benato); 121° Alberto Tomalino (Cicli Benato); 177° Gisella Motto (Gs Aquile; 2h 59’11”; 7° W3); 180° Domenico Riverso (Gs Aquile); 234° Enrica Vitali (14° W3), 235° Debora Buscaglione (15° W3), 237° Gabriele Centelli, 238° Paolo Miele, 239° Alfonso Milloz, 240° Federico Martinet (Gs Aquile).

Prossima tappa della Coppa Piemonte, il 13 maggio, a Salice Terme (Pavia), con la GranFondo Valli dell’Oltrepò.