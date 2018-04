Ciclismo: Nicole Pesse seconda a Pecetto di Valenza

Negli Esordienti primo anno, quinto posto per Remy Latella staccato di 3'21” da Carlo Bonetto del Rostese Rodman che ha vinto la gara in 32'22”. Al femminile, dove si è registrata la vittoria di Gaia Gasperini (Ucla Pacan) in 23'33”, quarta posizione per Nicole Truc a 1'45” dalla vetta. Negli Allievi 1, 12° Hervé Bionaz a 6'15” dal vincitore Gioele Solenne (Team Bramati; 41'42”).