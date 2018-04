Trail: Rinviato al 27 maggio il Trail della Becca di Viou

Quest'anno la neve è caduta copiosa ovunque, anche nelle ultime settimane. Sono ancora molti gli accumuli in quota; i sentieri sono ancora sommersi di coltre bianca. Per questo motivo il Trail della Becca di Viou, in calendario per il 6 maggio 2018, è stato posticipato a domenica 27 maggio 2018, con il programma invariato. Ulteriori comunicazioni nelle prossime settimane.



Intanto le iscrizioni sono sempre aperte sul sito internet di wedosport. Partecipare alla 23 chilometri costa 25 euro, mentre la quota per correre la gara lunga è pari a 35 euro. Confermato il Vertical della Becca di Viou con i classici due percorsi, sempre molto apprezzati. Domenica 24 giugno si correrà solo in salita con il K1000 (arrivo posto all'alpeggio La Nouva) e con il K1900 (arrivo ai 2.856 metri della Becca di Viou). Iscriversi a una delle due prove costa 25 euro ed è già possibile farlo attraverso wedosport. Come da tradizione il Vertical si svolgerà nella stessa giornata del Triangolo Enogastronomico, l'appuntamento con la buona cucina che ogni estate unisce Abruzzo, Emilia Romagna e Valle d'Aosta.