Ciclismo: Michel Piccot si misura con Pozzovivo Pinot O'Connor

Si è conclusa l’edizione 2018 del Tour of the Alps, con percorso conclusivo sulle strade austriache che ospiteranno, a fine settembre, il Campionato Mondiale.

A vincere la tappa, primo successo in carriera tra i Pro, l’ucraino Mark Padun; classifica generale al francese Thibeau Pinot, oggi sesto, che s’aggiudica lo sprint del gruppetto dei migliori, dov’erano presenti Froome, e Pozzovivo, quest’ultimo alla piazza d’onore della generale, a 15” dal francese; sesto Fabio Aru.

Nella graduatoria Giovani, Michel Piccot è 18°, 79° della generale.

Ultima tappa del Tour of the Alps, la Rettenberg – Innsbruck, di 164,2 km, vinta da Mart Padun (4h 16’10”); Michel Piccot è 64°, in 4h 30’59”. Nella classifica Giovani, gradino alto del podio allo statunitense Ben O’Connor, che è anche 7° della generale; Michel Piccot, con il tempo complessivo di 19h 34’44” è 64° assoluto e 18° nella graduatoria di categoria.

La terza tappa, la Ora – Merano, di 138,300 km, mercoledì 18 aprile, era stata vinta dallo statunitense Ben O’Connor (3h 30’05”), che con il successo conquistava anche la maglia di leader della classifica Giovani; in 101° posizione Michel Piccot (Biesse Carrera Cavardo; 3h 49’16”).

Il giorno successivo, la Chiuas – Lienz, di 134,300 km, vinta dallo spagnolo Luis Leon Sanchez (3h 19’59”), con Michel Piccot che conclude in 75° posizione, in 3h 31’54”.

Programma gare

Tanti appuntamenti, sabato e domenica, dove saranno presenti molti Amatori valdostani e, tra questi, la GranFondo Laigueglia (Liguria), il Giro della Regione in Sardegna e ‘Sulle strade di Binda’, gara che sarà disputata sulle strade di Varese.

Per la MountainBike, rendez-vous per molti sodalizi valdostani a Tabiano – Bagni di Salsomaggiore (Piacenza) con una gara nazionale.

Presentazione calendari agonistici

Piccolo cambio di programma per la presentazione dei calendari agonistici della stagione 2018 del Comitato regionale Valle d’Aosta della Federazione ciclistica italiana. L’appuntamento resta fissato giovedì 26 aprile, nella sala conferenze del Coni, in regione Tzambarlet di Aosta; alle 19 e non alle 18 come precedentemente comunicato.