Sci: Anais Lustrissy del Crammont si aggiudica il Criterium Nazionale Cuccioli

Trionfo della valdostana del Crammont Mont Blanc Anais Lustrissy in 1.14.48 su Alice Spizzica (Taisten: 1.14.7) e Vittoria Rossi (Gallio, Veneto) in 1.15.72, al Criterium Nazionale Cuccioli. Un successo davvero prestigioso per il grande successo d partecipazione per la prima giornata del Criterium Nazionale Cuccioli sulle piste di Corno Alle Scale che ha visto al via oltre 700 atleti nati nel 2006 e 2007, con l’organizzazione degli Sci Club Tutto Bianco, Val Carlina e Alfonsine, il tutto impreziosito a fine giornata nelle premiazioni effettuate al palazzetto dello sport di Lizzano Belvedere con tribune stracolme quasi 1300 persone.

Presenti, fra gli altri, il Presidente Flavio Roda (originario proprio di Vidiciatico, paese a pochi chilometri di distanza dalle piste di gara) e Sofia Goggia.

La campionessa olimpica di Pyeongchang di discesa e vincitrice della Coppa del mondo di specialita’ e’ stata festeggiata dai giovani protagonisti delle competizioni emiliane e non si è sottratta alle foto di rito e alle numerosissime richieste di autografo, premiando i protagonisti di giornata. Il programma di giornata prevedeva uno slalom per i cuccioli 1 (nati nel 2007) che ha visto i successi in campo maschile di Noah Staudacher (Gossensass) in 1.10.05 davanti ad Andrea Passino (Riolunato CAE) in 1.11.04, terzo Andrea Stipcovich (CAI XXX Ottobre, FVG)in 1.11.83.

Fra donne trionfo della valdostana del Crammont Mont Blanc Anais Lustrissy in 1.14.48 su Alice Spizzica (Taisten: 1.14.7) e Vittoria Rossi (Gallio, Veneto) in 1.15.72. Nello ski cross cuccioli 2 (nati nel 2006) femminile doppietta bergamasca con Silvia Cortinovis del Selvino in 48.60 davanti per un solo centesimo ad Angelica Bettoni (Brixia), terza Cecilia Zuccarini (Riolunatio CAE) in 48.67.

In campo maschile ancora Alto Adige con Jonas Feichter (Taisten) in 48.97 davanti ad Atanas Petrov (Livigno) in 49.02 e Leo Catalano dell’Equipe Limone. Domenica gare a categorie invertite.